Прежде утерянный экземпляр Конституции США продан за $9 млн

Проданный экземпляр обнаружили два года назад в Эдентоне, на востоке Северной Каролины, когда проводилась продажа недвижимости Сэмюэля Джонстона (Samuel Johnston). Он был губернатором Северной Каролины с 1787 по 1789 год и в течение последнего года своего пребывания в должности курировал съезд штата, который ратифицировал Конституцию.