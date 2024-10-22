Прежде утерянный экземпляр Конституции США продан за $9 млн

Редкий экземпляр Конституции США, напечатанный 237 лет назад и отправленный в штаты для ратификации, был продан за $9 млн (~ 868,7 млн рублей) на аукционе Brunk Auctions в Северной Каролине (США).
Известно, что проданный экземпляр был напечатан в 1787 году, когда Конституционное собрание завершило разработку законов и направило их Конгрессу первого американского правительства для дальнейшей ратификации народом.
Всего для этой цели было создано около 100 экземпляров Конституции, отпечатанных секретарем Конгресса Чарльзом Томсоном. До нашего времени в частных коллекциях сохранилось всего восемь экземпляров, еще семь находятся в государственной собственности.
Проданный экземпляр обнаружили два года назад в Эдентоне, на востоке Северной Каролины, когда проводилась продажа недвижимости Сэмюэля Джонстона (Samuel Johnston). Он был губернатором Северной Каролины с 1787 по 1789 год и в течение последнего года своего пребывания в должности курировал съезд штата, который ратифицировал Конституцию.
Сообщается, что документ все это время хранился в металлическом картотечном шкафу в давно заброшенной комнате, заваленной старыми стульями и с пыльным книжным шкафом.
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