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Прежде утерянный экземпляр Конституции США продан за $9 млн

До 2022 года документ считался утерянным. Его обнаружили лишь при продаже имущества бывшего губернатора Северной Каролины в заброшенной комнате дома.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Редкий экземпляр Конституции США, напечатанный 237 лет назад и отправленный в штаты для ратификации, был продан за $9 млн (~ 868,7 млн рублей) на аукционе Brunk Auctions в Северной Каролине (США).

Известно, что проданный экземпляр был напечатан в 1787 году, когда Конституционное собрание завершило разработку законов и направило их Конгрессу первого американского правительства для дальнейшей ратификации народом.

Всего для этой цели было создано около 100 экземпляров Конституции, отпечатанных секретарем Конгресса Чарльзом Томсоном. До нашего времени в частных коллекциях сохранилось всего восемь экземпляров, еще семь находятся в государственной собственности.

Проданный экземпляр обнаружили два года назад в Эдентоне, на востоке Северной Каролины, когда проводилась продажа недвижимости Сэмюэля Джонстона (Samuel Johnston). Он был губернатором Северной Каролины с 1787 по 1789 год и в течение последнего года своего пребывания в должности курировал съезд штата, который ратифицировал Конституцию.

Сообщается, что документ все это время хранился в металлическом картотечном шкафу в давно заброшенной комнате, заваленной старыми стульями и с пыльным книжным шкафом.

Ранее рассказывали, что на аукционе, посвященному сериалу «Игра Престолов», продали железный трон.