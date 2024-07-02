Превращают в зомби и лечат от рака: восемь фактов о грибах

Споры грибов созревают именно в шляпке, а ультрафиолет и тепло могут ее иссушить. Чтобы этого не случилось, грибы реагируют на солнце так же, как и кожа человека. Они начинают вырабатывать меланин — пигмент коричневого цвета. Это помогает защищаться от негативного воздействия солнечных лучей.