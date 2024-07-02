Превращают в зомби и лечат от рака: восемь фактов о грибах

Обильные осадки и прохлада в некоторых регионах привели к обильному росту грибов на радость грибникам. Биолог Мария Комбарова рассказала несколько удивительных фактов о грибах, о многих из которых вы наверняка не слышали.
Грибы могут выживать в экстремальных условиях
Споры, находящиеся на ножке и шляпке, помогают грибам выживать в бескислородной среде, а также при сильной засухе и заморозках.
Некоторые виды способны переносить огромные дозы радиации. Например, споры плесневых грибов пенициллы и аспергиллы размножились на МКС и выживают даже в условиях открытого космоса. Уровень тяжелых ионов и рентгеновских лучей, которому подвергаются грибы, в десятки раз превышает смертельную дозу для человека.
Так, вблизи Чернобыльской АЭС ученые обнаружили грибы, которые научились питаться радиацией.
Грибы умеют загорать
Все привыкли видеть грибы в тенистой прохладной местности, однако они могут расти на открытой местности, прямо под солнечными лучами.
Споры грибов созревают именно в шляпке, а ультрафиолет и тепло могут ее иссушить. Чтобы этого не случилось, грибы реагируют на солнце так же, как и кожа человека. Они начинают вырабатывать меланин — пигмент коричневого цвета. Это помогает защищаться от негативного воздействия солнечных лучей.
Существуют грибы-хищники
Обитающий в водоемах гриб Zoophagus Tentaculum питается нематодами (микроскопическими червями) и может также поймать одноклеточный организм типа инфузории.
На суше обитают подобные хищники. Такие грибы, как навозники и вешенки, покрывают свою грибницу липким веществом. Когда черви-нематоды попадают в ловушку, гриб как бы прорастает сквозь них.
Грибы рода Cordyceps превращают насекомых в зомби
Грибы рода Cordyceps растут по всему миру в лесах тропиков, субтропиков и умеренного пояса. Когда кусочки этих грибов попадают в организм кузнечика, мухи, паука или муравья, они разрушают мышечную ткань и нервные системы и буквально управляют поведением своей жертвы.
Грибы могут расти внутри легких человека
Микозам легких особенно подвержены люди со сниженной защитной реакцией организма: имеющие заболевания иммунной системы, онкологию, подвергшиеся воздействию антибиотиков широкого спектра и иммуносупрессоров. Возбудителями таких заболеваний являются микроскопические грибы и плесень. Их споры попадают в дыхательные органы человека, цепляются к их стенкам и размножаются.
Чтобы избежать заражения, нужно чаще проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку. Также рекомендуется делать ревизию холодильника чтобы избежать появления белой пушистой плесени на продуктах.
Родственники грибов могут ходить
Миксомицеты, или слизевики — особый класс амебозоев (крупной группы простейших), который встречается как в северных широтах, так и в жарких регионах. На самом деле их не относят к грибам, однако они близки к ним по многим признакам.
Так, и те, и другие размножаются спорами, а изучают их микологи.
Грибы помогают в розжиге костра
Для розжига огня предки человека использовали высохшие трутовики. Это условное название для группы грибов, которые произрастают на стволах деревьев и даже опавших ветках. Поскольку представители этого вида содержат огромное количество целлюлозы, они легко воспламеняются.
Грибы помогают защититься от рака и простуды
Многие исследования показывают, что белый гриб является лучшим стимулятором пищеварения, превосходя даже мясной бульон. Благодаря высокому содержанию полисахаридов и серы, белые грибы помогают в борьбе с онкологическими заболеваниями. Помимо прочего, содержащийся в грибах лецитин помогает в борьбе с отложениями холестерина на стенках сосудов. При этом антиоксиданты помогают организму справляться с вирусами и бактериями.
Также лисички способствуют выводу радионуклидов из организма. Поэтому эти грибы могут стать эффективными помощниками в борьбе с раком и воспалительными процессами.
Ранее врач объяснила, из каких грибов не стоит варить суп.
Анна Морозова