«Претензия» и «притензия»: как правильно пишется слово

Слово «претензия» у многих вызывает путаницу, ведь часто можно встретить неправильное написание с буквой И. Ошибка возникает из-за сходства с другими словами, где встречается прит-, например, «притязание». Но в русском языке нет такой приставки в значении «предъявление», а приставка пре- в слове «претензия» выражает стремление к чему-то. Кроме того, в русском правописании пре- и при- имеют свои четкие отличия, и путать их нельзя. Так что, чтобы не ошибиться, нужно помнить: «претензия», а не «притензия».