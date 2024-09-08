Преступники онлайн: какие правонарушения совершают в Сети

Сейчас сложно представить жизнь без Интернета. Широкое использование в современной жизни компьютерных технологий и телекоммуникационных систем, создание на их основе глобальных компьютерных сетей привело к тому, что «киберпространство» стало активно использоваться для совершения преступлений.
Рассказываем, какие правонарушения чаще всего совершают в Сети и что за них грозит.
Преступления экстремистской направленности
Согласно Федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», на территории Российской федерации запрещено распространение печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности.
В статье 12 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» устанавливается прямой запрет на использование сетей связи общего пользования для осуществления экстремистской деятельности.
Распространение экстремистских материалов с использованием средств массовой информации (СМИ) и Интернета наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Также преступника могут лишить свободы на срок до пяти лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Распространение видеозаписей без согласия
Многие люди не видят ничего плохого в том, чтобы выложить в Сеть видеоролик с участием какого-либо человека. Однако это может привести к печальным последствиям.
В статье 137 Уголовного Кодекса РФ (УК РФ) предусмотрена ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия, а также за распространение этих сведений в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации.
Клевета
Чтобы опорочить человека, сейчас достаточно опубликовать в Интернете какие-либо неправдивые сведения о нем.
Если сведения не совпадают с действительностью, в соответствии со статьей 151 и 152 Гражданского кодекса РФ в суде от человека, распространившего дезинформацию, будут требовать пресечения дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее опровержение тем же способом, которым она была распространена, а также имущественной ответственности (компенсация морального вреда и возмещение убытков).
В соответствии с частью 2 статьи 128.1. УК РФ клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов.
Распространение порнографии
Согласно статье 242 УК РФ, на территории России запрещено распространение, публичная демонстрация или рекламирование порнографических материалов или предметов среди несовершеннолетних либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Наказание за несоблюдение закона — лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.
Хищения
Существует так называемый фишинг — разновидность сетевого мошенничества, при котором пользователей заманивают на фальшивые сайты, где получают доступ к данным платежных карт с целью хищения денежных средств.
В зависимости от специфики совершения такие деяния квалифицируются по статье 158 УК РФ — «кража», по статье 183 УК РФ — «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну», по статье 187 УК РФ — «изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» и по статье 272 УК РФ — «неправомерный доступ к компьютерной информации».
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