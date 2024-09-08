Преступники онлайн: какие правонарушения совершают в Сети

Если сведения не совпадают с действительностью, в соответствии со статьей 151 и 152 Гражданского кодекса РФ в суде от человека, распространившего дезинформацию, будут требовать пресечения дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее опровержение тем же способом, которым она была распространена, а также имущественной ответственности (компенсация морального вреда и возмещение убытков).