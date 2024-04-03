Преступникам станет сложнее скрывать преступления

Технология судебной медицинской экспертизы основана на том факте, что люди оставляют следы ДНК повсюду — от слюны, вылетающей во время разговора или кашля, до мертвых клеток кожи, волос без корней и отпечатков пальцев. Но если место преступления убрано хорошо, все поверхности протерты, опознать правонарушителя сложно. Однако теперь криминалисты смогут использовать новую методику обнаружения улик — поиск ДНК в окружающей среде (eDNA). Об этом пишет IFLScience.
Специалисты провели мелкомасштабное расследование, которое касалось двух ключевых мест для поиска eDNA: кондиционеров, которые перерабатывали воздух в четырех офисах и четырех домах, и воздуха самих помещений, которые тестировались через разные промежутки времени после уборки. На территориях эксперимента присутствовало определенное количество людей.
Результаты исследования показали, что ДНК человека можно найти в двух помещениях. ДНК, собранная в воздухе, была относительно новая, а полученная с поверхности кондиционеров, как правило, немного старше. Специалисты пояснили, что таким образом можно определить, как и в какое время пользовались пространством.
«Отбор проб из кондиционеров может использоваться для идентификации обычных или долгосрочных обитателей помещения, а отбор проб воздуха может помочь в идентификации краткосрочных или недавних пользователей помещения. Такой метод может быть рассмотрен, например, при наличии подозрений, что были надеты перчатки или что место преступления было убрано после инцидента», — рассказали эксперты. Также они добавили, что следы ДНК могут находиться не только в воздухе, но и оставаться в почве, льде и воде. Из этого следует вывод, что даже обладающий знаниями криминалистов преступник не сможет прекратить выброс ДНК в окружающую среду.
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Анна Морозова