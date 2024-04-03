Преступникам станет сложнее скрывать преступления

«Отбор проб из кондиционеров может использоваться для идентификации обычных или долгосрочных обитателей помещения, а отбор проб воздуха может помочь в идентификации краткосрочных или недавних пользователей помещения. Такой метод может быть рассмотрен, например, при наличии подозрений, что были надеты перчатки или что место преступления было убрано после инцидента», — рассказали эксперты. Также они добавили, что следы ДНК могут находиться не только в воздухе, но и оставаться в почве, льде и воде. Из этого следует вывод, что даже обладающий знаниями криминалистов преступник не сможет прекратить выброс ДНК в окружающую среду.