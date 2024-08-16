Преступник, разыскивающийся в США 20 лет, работал полицейским в Мексике

В декабре 2004 года, за четыре дня до Рождества, Риано поссорился с 25-летним мужчиной в баре в Цинциннати (штат Огайо, США). Их ссора закончилась летальным исходом — Риано застрелил оппонента из пистолета, а затем пустился в бега. Мужчину сразу же объявили в общенациональный розыск, но несколько лет активных поисков не принесли результатов и на некоторое время об «Эль Диабло» забыли.