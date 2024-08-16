Преступник, разыскивающийся в США 20 лет, работал полицейским в Мексике

Криминальный авторитет Антонио «Эль Диабло» Риано, скрывавшийся от правосудия США почти два десятилетия, работал в это время офицером полиции в Мексике.
В декабре 2004 года, за четыре дня до Рождества, Риано поссорился с 25-летним мужчиной в баре в Цинциннати (штат Огайо, США). Их ссора закончилась летальным исходом — Риано застрелил оппонента из пистолета, а затем пустился в бега. Мужчину сразу же объявили в общенациональный розыск, но несколько лет активных поисков не принесли результатов и на некоторое время об «Эль Диабло» забыли.
Спустя примерно 20 лет, один детектив нашел Риано в социальных сетях. Следствие было поражено, что Риано не сменил свое настоящее имя и не боялся выкладывать собственные фотографии на один из самых популярных сайтах. В его профиле было также указано, что он работал офицером полиции в мексиканском штате Оахака.
Американские следователи связались с мексиканскими властями, и они подтвердили, что Риано действительно работал в полицейском управлении Сапотитлан-Пальмас. В ходе переговоров Мексика передала Риано судебным приставам. Известно, что он был доставлен самолетом в Огайо, где его обвинили в убийстве 20-летней давности.
Ранее мы рассказывали, как из чешской тюрьмы сбежал необычный «преступник» — кенгуру. Подробнее можно узнать по ссылке.
Кристина Корчанова