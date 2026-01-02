Преступник-террорист смог отсудить у Британии 240 тыс. фунтов за помещение в одиночную камеру на фоне депрессии

Преступник-исламист Фуад Авале отбывает пожизненный срок в британской тюрьме за убийство двоих человек. Однако на днях он смог выиграть суд у британских властей и получить компенсацию размером в 240 тыс. фунтов (около 25 млн рублей).
Дело в том, что Авале захватил в заложники тюремного надзирателя, после чего получил наказание в виде одиночного заключения. Осужденного это не устроило, и он обратился в Международный суд по правам человека. Там преступник заявил, что такое решение надзирателей нарушает его право на частную жизнь.
Защитник исламиста отметил, что убийце не дали возможность высказаться и изложить свою позицию по поводу ужесточения наказания. Также он отметил, что в тюрьме были распространены расистские и исламофобские взгляды, а это якобы сильно ограничивало круг общения заключенного.
В итоге суд удовлетворил иски по всем статьям и заставил британский бюджет платить преступнику.
Решение, ожидаемо, вызвало резкую критику в стране. Журналисты и чиновники называют этот прецедент «больной шуткой», поэтому экстренно планируют менять законодательство, чтобы не допустить повторения ситуации.
Отныне в Британии собираются ограничить доступ террористов в ЕСПЧ, чтобы они не могли обращаться туда с исками. Проблему признал и министр юстиции Дэвид Лэмми, который сообщил о планах реформы законодательства.