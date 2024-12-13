Преследование — не норма: что депутаты предлагают для защиты от сталкеров

Сталкинг — это форма преследования, при которой человек систематически и намеренно следит за другим, создавая у жертвы чувство страха и угрозы. Это может проявляться в физическом преследовании, навязчивых звонках, сообщениях или даже в социальных сетях. Согласно статистике, большинство жертв сталкинга — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.