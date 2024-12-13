Преследование — не норма: что депутаты предлагают для защиты от сталкеров

Сталкинг — это форма преследования, при которой человек систематически и намеренно следит за другим, создавая у жертвы чувство страха и угрозы. Это может проявляться в физическом преследовании, навязчивых звонках, сообщениях или даже в социальных сетях. Согласно статистике, большинство жертв сталкинга — молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.
Согласно законопроекту, «навязчивое преследование» определяется как действия, вызывающие у жертвы психоэмоциональное напряжение и опасения за свою безопасность. К таким действиям относятся неоднократное умышленное слежение, попытки установить контакт с жертвой через различные каналы связи и подарки.
Депутат от «Новых Людей» Ксения Горячева подчеркнула, что законопроект не направлен на регулирование отношений в семьях, где супруги проживают вместе. «Никто не сможет “выселить” другого человека из его квартиры по этому закону. Это прописано в документе отдельным пунктом», — пояснила она.
Законопроект также предусматривает возможность запрета приближения к жертве, который уже закреплен в Уголовном процессуальном кодексе России, но ограничен только определенными видами правонарушений.
Это не первый законопроект о противодействии сталкингу, внесенный в Госдуму. Летом депутаты от партии ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым также представили подобный документ, в котором они предложили установить административную ответственность за сталкинг. Ярослав Нилов заявил, что готов объединиться с «Новыми людьми» для «совместной борьбы с имеющимся злом».
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