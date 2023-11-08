Преподобный Нестор. Что можно и чего нельзя 9 ноября 2023 года

Нестор родился в Киеве в XI веке. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже там же был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. В 1091 году, когда было решено перенести мощи преподобного Феодосия Печерского, скончавшегося в 1074 году, из пещеры в церковь, Нестор участвовал в открытии мощей и, согласно житию, лично вынес их из пещеры. Нестор занимался составлением жизнеописаний киевских и печерских угодников. Сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба». Но самое главное — Нестор создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов «Повесть временных лет». В самом тексте «Повести временных лет» упоминается ее безымянный автор — некий черноризец Печерского монастыря. И только в списке «Повести…», найденном в 1809 году, есть имя Нестора. Также его имя как автора летописи несколько раз упоминается в сочинениях жившего в XIII веке печерского инока Поликарпа.