18:46 (мск), источник: Аргументы и факты

Преподобный Нестор. Что можно и чего нельзя 9 ноября 2023 года

: 9 ноября 2023 года верующие вспоминают преподобного Нестора Летописца.

Наверх
Источник: «Нестор-летописец», В. М. Васнецов. Commons.wikimedia.org

9 ноября 2023 года Церковь чтит память преподобного Нестора Летописца — автора первой дошедшей до нас русской хроники.

Кто такой Нестор Летописец?

Нестор родился в Киеве в XI веке. В 17 лет юноша начал обучение в Киево-Печерской обители, позже там же был пострижен в монахи, а потом посвящен в иеродиаконы. В 1091 году, когда было решено перенести мощи преподобного Феодосия Печерского, скончавшегося в 1074 году, из пещеры в церковь, Нестор участвовал в открытии мощей и, согласно житию, лично вынес их из пещеры. Нестор занимался составлением жизнеописаний киевских и печерских угодников. Сохранились житие преподобного Феодосия Печерского и «Чтение о житии и о погублении Бориса и Глеба». Но самое главное — Нестор создал наиболее ранний из древнерусских летописных сводов «Повесть временных лет». В самом тексте «Повести временных лет» упоминается ее безымянный автор — некий черноризец Печерского монастыря. И только в списке «Повести…», найденном в 1809 году, есть имя Нестора. Также его имя как автора летописи несколько раз упоминается в сочинениях жившего в XIII веке печерского инока Поликарпа.

Мощи святого находятся в Ближних (Антониевых) пещерах Киево-Печерской лавры. Он чтится не только православными, но и входит в список святых Римско-католической церкви.

Что можно делать 9 ноября 2023 года?

  • В этот день положено давать другим или самому себе обещания, которые надо обязательно выполнить. На Руси день почитали как обетный, то есть подходящий для обещаний. Обещания можно давать с любым сроком исполнения — в тот же день или в течение года, главное — выполнить их, иначе удача и благополучие отвернуться от человека.
  • День хорош для того, чтобы подумать о будущем и принять какие-то важные решения.
  • Хороший день для благотворительности.
  • Отличный день, чтобы ограничить себя в еде и устроить разгрузочный день.

Что нельзя делать 9 ноября 2023 года?

  • Нельзя переедать.
  • Нельзя давать другим людям невыполнимые обещания.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Ужас, что потом происходит». Как свадьбы в Средней Азии превратились в ад
Следи за рукой. Мошенники крадут деньги через чат-бот для интимных фото
Популярные темы
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь