Препарат для роста зубов протестируют на мужчинах и детях без моляров

Молекулярный биолог и дантист Кацу Такахаши работает над регенерацией зубов с 2005 года и надеется, что это лечение подойдет не только для врожденных заболеваний зубов, но и для всех, кто потерял зубы, в любом возрасте. Также ученый намерен испытать препарат на детях от двух до семи лет с патологией роста зубов.