Препарат для роста зубов протестируют на мужчинах и детях без моляров

Первый в мире препарат для восстановления зубов будет введен людям в сентябре, менее чем через год после получения данных об успешных испытаниях на лабораторных животных. При благоприятном результате лекарство станет коммерчески доступным уже в 2030 году, сообщил портал New Аtlas со ссылкой на больницу Китано медицинского научно-исследовательского института Тадзуке Кофукай (Осака, Япония).
В исследовании, которое пройдет с сентября 2024-го по август 2025 года, будут участвовать 30 мужчин в возрасте от 30 до 64 лет, у которых отсутствует хотя бы один моляр (шестые, седьмые и восьмые зубы постоянного ряда как верхней, так и нижней челюсти). Им внутривенно введут препарат для роста зубов.
На сегодняшний день не существует методики, позволяющей вырастить новые зубы, но японцы считают, что близки к этому. Так заявил ведущий исследователь Кацу Такахаши, заведующий отделением стоматологии и челюстно-лицевой хирургии больницы Китано.
Первый этап испытаний на мышах и хорьках длился 11 месяцев, и теперь ученые набирают добровольцев для новой фазы исследования. Поясняется что острота проблемы отсутствия зубов варьируется от страны к стране. Например, около 5% американцев не имеют зубов, причем среди пожилых людей этот показатель гораздо выше.
Предлагаемый препарат деактивирует белок гена-1, связанного с внутриутробной сенсибилизацией (USAG-1), который подавляет рост зубов. Блокирование взаимодействия USAG-1 с другими белками стимулирует передачу сигналов костного морфогенетического белка (BMP), что запускает образование новой кости. Это привело к появлению новых зубов в пасти мышей и хорьков — видов, которые имеют почти те же свойства USAG-1, что и люди.
Молекулярный биолог и дантист Кацу Такахаши работает над регенерацией зубов с 2005 года и надеется, что это лечение подойдет не только для врожденных заболеваний зубов, но и для всех, кто потерял зубы, в любом возрасте. Также ученый намерен испытать препарат на детях от двух до семи лет с патологией роста зубов.
Врожденная адентия — патология, при которой обычно отсутствует шесть или более зубов. Возникает из-за нарушения формирования зачатков зубов. Многие из генов, вызывающих это заболевание, являются общими у мышей и людей. Пациенты с врожденной адентией теряют зубы с раннего детства, когда челюстная кость еще развивается, поэтому их лечение с помощью зубных протезов или зубных имплантатов затруднительно. В период роста у детей развивается состояние слабости полости рта (снижение способности принимать пищу), что отрицательно влияет на рост, например атрофия челюстной кости, поддерживающей зубы.
Ранее стоматолог Мария Михайлова рассказала о пользе чистки зубов до и после завтрака. По ее словам, такой ритуал поможет сохранить здоровье желудка. Ночные кислоты, попав в ЖКТ, могут обострить гастриты и повлиять на кислотность, отметила Михайлова. После еды зубы чистить необходимо, чтобы удалить остатки пищи после завтрака, а также пигменты от чая или кофе, которые приводят к стойкому изменению цвета зубов.