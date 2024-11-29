Премия Wildlife Photographer of the Year объявила конкурс зрительских симпатий

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Красивых фотографий природы много не бывает.
В октябре этого года жюри конкурса Wildlife Photographer of the Year подвело итоги года: из 60 тысяч присланных фотографий эксперты выбрали 100 финалистов, а затем объявили победителей.
Но работ было так много, что теперь организаторы премии вручают People’s Choice Award: приз зрительских симпатий. Для этого члены жюри отобрали еще 25 фотографий среди всех присланных, а определить лучшую из них должны пользователи интернета с помощью онлайн-голосования.
Посмотреть на фотографии можно в нашей галерее, проголосовать — на сайте премии, а полюбоваться финалистами по версии жюри и узнать больше про сам конкурс — вот в этом материале.