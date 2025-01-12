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Премьеру мультфильма «Шрек-5» перенесли на декабрь 2026 года

Ранее планировалась, что картина выйдет на киноэкраны в июле 2026 года.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Американский дистрибьютор Universal Pictures сообщил, что продолжение культового мультфильма «Шрек-5» от студии DreamWorks Animation выйдет позже, чем планировалось. Релиз перенесли на 23 декабря 2026 года, — пишет Variety.

Изначально дата выхода мультфильма была назначена на 1 июля того же года. По какой причине произошли изменения в расписании на данный момент неизвестно. Тем не менее дистрибьютор сообщает, что «Шрек-5» выйдет как раз к 25-летию франшизы.

Это знаменует грандиозное возвращение звезд оригинального «Шрека» — Майка Майерса, Эдди Мерфи и Кэмерон Диаз, которые озвучат Шрека, Ослика и Фиону.

Пока зрители со всего мира ждут продолжения истории про зеленого огра, советуем пересмотреть первые части фильма. Сделать это стоит непременно, не зря ведь «Шрек» 2001 года впервые получил премию «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм, а четыре фильма совместно заработали в мировом прокате более $2,9 млрд (~ 294,7 млрд рублей).

Ранее рассказывали, что Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме французского режиссера.