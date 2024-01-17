Премьера военной драмы Алексея Германа-младшего «Воздух» состоялась в Москве

События фильма происходят во время Великой Отечественной войны. Командир Астафьев в исполнении Сергея Безрукова указывает, что сейчас не до слез. Ленинград в блокаде. Самолетов не хватает, да и людей тоже. В авиаполк прибывают женщины.

«Мы хотели добиться аутентичности. Мы хотели добиться, чтобы зритель сразу попадал в кабину самолета, чтобы, когда он видел самолет извне, у него ни на секунду не возникало ощущения легковесности, нарисованности, пластиковости», — сказал Алексей Герман-младший.

Сложнее всего было изготовить самолеты для фильма, так как реальных моделей не сохранилось. Воздушным боям посвящено более 30 минут экранного времени, поэтому было важно сохранить историческую достоверность.

По чертежам воссоздали модель «Яков» и «Мессершмиттов», на это ушло более года. Эти самолеты можно увидеть и рядом с кинотеатром на улице.

«Это тяжелая картина. Тяжелые были съемки, конечно же. Но всё это компенсировалось радостью самого творчества, встречей с режиссером, прекрасными партнерами, Сергеем Безруковым, с которыми мы никогда не сотрудничали», — поделилась актриса Елена Лядова.

Она сыграла опытную летчицу Риту, чувства к которой еще не остыли у героя Безрукова. Сюжетный поворот фильма состоит в том, что командир Астафьев принимает решение допустить девушек к боевым вылетам.

«Мой герой говорит, что на войне нет ни мальчиков, ни девочек, а есть летчики. Это очень серьезная картина и серьезное испытание для моего героя, потому что он командир летного полка», — рассказал Безруков.