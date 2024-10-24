Премьер Вьетнама привез Путину двух драконов в подарок

«Уважаемый товарищ президент Владимир Путин, 7 октября у вас был день рождения. Я тогда отправил вам поздравительное письмо. И сегодня, позвольте еще раз поздравить с этой датой. И также я привез с собой подарок вам. Это два дракона. Один маленький, один большой», — сказал вьетнамский премьер в рамках встречи с Путиным «на полях» саммита БРИКС в Казани.