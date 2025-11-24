Премьер Словакии назвал способ улучшить имидж Евросоюза

«Думаю, что на этой стадии переговоров о мирном плане Союз мог бы слегка улучшить свой имидж как серьезной международной организации, у которой однако нет свой собственной внешней политики», — сказал политик, отметив, что Евросоюз также не может влиять на важнейшие мировые события.