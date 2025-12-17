Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины

БРАТИСЛАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.
Фицо 12 декабря сообщил, что провел часовой телефонный разговор с Коштой, в котором сообщил главе Евросовета, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.
«Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он — о деньгах, я — о людях, он — о деньгах, я — о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу», — сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам, трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Словакии в среду.
Он повторил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на
«Моя принципиальность заключается в том, что ни одного евро на войну», — заключил Фицо.