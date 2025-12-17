Популярные темы
Премьер Словакии час спорил с главой Евросовета из-за Украины

Фицо заявил, что час спорил с Коштой из-за помощи Украине.

Источник: AP 2024

БРАТИСЛАВА, 17 дек — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, что час спорил с главой Евросовета Антониу Коштой из-за финансовой помощи Украине.

Фицо 12 декабря сообщил, что провел часовой телефонный разговор с Коштой, в котором сообщил главе Евросовета, что на саммите Европейского союза не поддержит ничего, что связано с военными расходами Киева, даже если в Брюсселе придется сидеть до Нового года.

«Я час спорил с председателем Европейского совета господином Коштой, он — о деньгах, я — о людях, он — о деньгах, я — о людях. Так я понял, что в Европе что-то происходит, но я с этим ничего общего иметь не хочу», — сказал Фицо в ходе встречи с членами парламентского комитета по европейским делам, трансляция заседания велась на официальном сайте парламента Словакии в среду.

Он повторил, что на саммите Европейского союза, который запланирован на 18—19 декабря, не поддержит никаких инициатив, которые бы были направлены на финансирование военных расходов Украины, поскольку это будет способствовать продлению конфликта.

«Моя принципиальность заключается в том, что ни одного евро на войну», — заключил Фицо.