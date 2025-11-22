Премьер Нидерландов Схоф исчез из зала на саммите G20 перед своим выступлением

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф таинственным образом пропал непосредственно перед своей речью на саммите G20 в ЮАР. Об этом сообщило РИА Новости.
По данным агентства, президент ЮАР, председатель «Большой двадцатки» Сирил Рамафоса начал объявлять выступление главы нидерландского кабмина, когда слово неожиданно для всех взял министр финансов королевства Элко Хайнен.
«Спасибо, господин председатель, но от лица Нидерландов будет говорить министр финансов», — сказал чиновник и занял кресло пропавшего премьера.
Как уточнило издание, нидерландский министр так и не объяснил, почему Схоф внезапно исчез.
