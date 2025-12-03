Премьер Грузии назвал условие восстановления дипотношений с Россией

По его словам, эти обсуждения также невозможны до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий.
Так глава грузинского правительства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Грузия возможность восстановления дипотношений с Россией, прерванных экс-президентом Михаилом Саакашвили сразу после «Пятидневной войны» 2008 года.
«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деокупации. Никакого компромисса здесь быть не может и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», — подытожил Ираклий Кобахидзе.
На том же брифинге премьер-министр рассказал, что бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан после начала специальной военной операции на Украине «устраивала истерики» в ходе встреч с грузинскими руководителями, «требуя введения санкций против РФ» но «получила твердый отказ».