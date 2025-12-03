Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Премьер Грузии назвал условие восстановления дипотношений с Россией

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал «красной линией» восстановление дипломатических отношений с Россией до вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.

Источник: AP 2024

По его словам, эти обсуждения также невозможны до тех пор, пока Москва признает независимость этих территорий.

Так глава грузинского правительства ответил на вопрос журналистов, рассматривает ли Грузия возможность восстановления дипотношений с Россией, прерванных экс-президентом Михаилом Саакашвили сразу после «Пятидневной войны» 2008 года.

«Для нас главное наша принципиальная позиция и соблюдение наших красных линий. Эти красные линии связаны с вопросом деокупации. Никакого компромисса здесь быть не может и наша позиция не будет пересмотрена. Четко об этом заявляю», — подытожил Ираклий Кобахидзе.

На том же брифинге премьер-министр рассказал, что бывший посол США в Тбилиси Келли Дегнан после начала специальной военной операции на Украине «устраивала истерики» в ходе встреч с грузинскими руководителями, «требуя введения санкций против РФ» но «получила твердый отказ».

Узнать больше по теме
Что такое санкции: простыми словами о сложном
Слово «санкции» мы часто слышим в новостях — оно может касаться государств, компаний и даже отдельных людей. Разбираемся, что скрывается за этим термином и почему санкции так активно используются в мировой политике и экономике.
Читать дальше