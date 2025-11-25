Премьер Британии назвал преждевременным обсуждение возвращения России в G8

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал преждевременными дискуссии вокруг возможного возвращения России в Группу восьми (G8), поскольку сперва необходимо остановить боевые действия на Украине.
«Что касается членства в Группе семи или Группе восьми, то сейчас все внимание на прекращении огня. [До обсуждения] этого (членства в G8 — прим. ТАСС) еще очень далеко», — сказал он, отвечая на вопрос лидера оппозиционной Консервативной партии Великобритании Кеми Бэйднок в Палате общин (нижней палате парламента).
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. 23 ноября агентство Reuters опубликовало подготовленный Великобританией, Германией и Францией встречный европейский план в ответ на американские предложения по урегулированию украинского кризиса. В соответствии с ним, Европа согласилась на возвращение России в G8 после завершения конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп ранее назвал ошибкой исключение РФ из G8, произошедшее в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Он добавил, что был бы рад возвращению Москвы в объединение. Россия была членом «восьмерки» (существовала в формате G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония — с 1976 года) с 1997 года.