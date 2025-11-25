Премьер Британии назвал преждевременным обсуждение возвращения России в G8

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на американский план по украинскому урегулированию сообщила, что в нем содержится предложение пригласить Россию в G8. 23 ноября агентство Reuters опубликовало подготовленный Великобританией, Германией и Францией встречный европейский план в ответ на американские предложения по урегулированию украинского кризиса. В соответствии с ним, Европа согласилась на возвращение России в G8 после завершения конфликта на Украине.