Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал попытки западных лидеров запугать собственных граждан Россией как цирк. Об этом венгерский политик заявил в интервью радиостанции Kossuth.
Орбан отметил, что западные страны сами втянули себя в конфликт и подталкивали Украину к нему, препятствуя даже попыткам американского президента Дональда Трампа заключить мир.
«Они так вводили собственных граждан в заблуждение с этими сказками о том, что придут русские и вот-вот вас всех “сожрут” вечером в Париже или Берлине, что очень трудно вернуться из этого военного психоза и военной риторики в нормальное состояние», — сказал глава кабмина Венгрии.
Орбан подчеркнул, что пора «прекратить этот цирк и сказать хватит, и начать стремиться к миру». Он уточнил, что политика сложна: раз выбрав путь конфликта, трудно свернуть с него, даже осознавая ошибки, что приводит к потерям и убыткам.