Предвестница небес. Учёные сообщили о приближении очень яркой кометы

Осенью всех любителей астрономии ждёт несколько интересных событий, связанных с наблюдением за небесным телами. Самым ярким из них — в прямом смысле слова — станет пролёт кометы C/2023 A3, которая носит название Цзыцзиньшань—ATLAS.
В чём необычность этой кометы?
Сразу успокоим: комета с Землёй не столкнётся, это исключено. Она пройдёт на расстоянии 40 миллионов километров от нас.
Цзыцзиньшань—ATLAS является долгопериодической кометой. Она приближается к Солнцу примерно раз в 26 тысяч лет. Это значит, когда она «заглядывала» к Солнцу в прошлый раз, на Земле ещё жили мамонты и неандертальцы. Обитали на ней и предки человека кроманьонцы, освоившие обработку камня, но до появления цивилизации было ещё очень далеко.
«Комета Цзыцзиньшань—ATLAS получила двойное название потому, что она была обнаружена одновременно двумя командами наблюдателей. Открыта она недавно — 27 февраля 2023 года на телескопе обзора ATLAS в Южной Африке, но 9 января, за полтора месяца до этого, её обнаружили сотрудники Китайского астероидного обзора, Tsuchinshan», — рассказывает заведующая Учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета Новосибирского государственного университета Альфия Нестеренко.
После того, как космическая гостья пролетит мимо Солнца на расстоянии орбиты Меркурия, её кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро) очень сильно нагреется. Лёд начнёт испаряться и улетучиваться, унося с собой огромное количество частиц пыли. Так у кометы появится длинный и яркий хвост.
Где и когда смотреть?
Дневная видимость этого небесного тела окажется максимальной 9 октября — в это время комета расположится зрительно на одной линии между Землёй и Солнцем. Правда, это плохо для наблюдений: в лучах Солнца мы слабо различаем что-либо. Поэтому Альфия Нестеренко рекомендует использовать фильтры, отсекающие яркий свет.
«Скорее всего, в коме этой кометы окажется много мелкодисперсной пыли, поэтому просвеченный через неё солнечный свет многократно усилится в яркости, и мы увидим эффект прямого рассеяния, — говорит она. — При стабильном атмосферном фоне, если не будет пасмурной погоды, блеск может вырасти в 100 раз. В этом случае мы сможем наблюдать эту комету днём в начале октября».
Затем, в 10-х числах октября, комета появится и на вечернем небе. Она будет тускнеть с каждым днём, однако станет подниматься над горизонтом всё выше и выше, что удобно для наблюдений. Будет расти и видимый хвост кометы. После 19 октября он, вероятно, станет максимально большим. Его длина в 40 раз превысит размер диска полной Луны!
Где искать комету на осеннем небосклоне? Альфия Нестеренко советует найти в южной части неба созвездие Змееносца — комета будет находиться там.
Правда ли, что она вскоре разрушится?
Комете Цзыцзиньшань-ATLAS предрекают не только высокую яркость во время сближения с Солнцем, но и скорую гибель. Чешско-американский астроном Зденек Секанина опубликовал статью, в которой утверждал, что видит у кометы признаки фрагментации (распада). На это, дескать, указывает резкое прекращение роста её яркости и даже её снижение.
В ответ на эту публикацию коллеги астронома обратили внимание, что он не учёл такой параметр, как фазовый угол кометы. Наоборот, сделанные через три недели после выхода его статьи снимки демонстрируют большую светящуюся кому небесного тела и хорошо развитые хвосты из пыли и газа.
По мере удаления от Земли комета C/2023 A3 будет постепенно терять свою яркость. К концу ноября расстояние между нею и Землёй увеличится почти до 2 астрономических единиц (так называют расстояние между Землёй и Солнцем).
В течение следующих 20 лет комета будет перемещаться к краю Солнечной системы, пока не исчезнет из виду. Вернётся она лишь через 26 тысяч лет.
Что предвещают кометы?
В древности и даже сравнительно недавно появление кометы считалось дурным знаком. Профессор, доктор философских наук Михаил Шахнович в своей книге «Приметы верные и суеверные» утверждает, что, согласно народным поверьям, кометы предвещают войны, голод и болезни.
Люди прошлых веков не знали, откуда появляется комета и что это вообще за небесное тело. А то, что неизвестно, всегда страшит: человеческая психика на всякий случай подстраховывается. Неудивительно, что кометы принимали то за огненный меч, карающий грешников, то за сказочного дракона с пылающим языком. Многие были убеждены, что эти небесные странницы предвещают смерть правителей, падение царств, моровую язву, опустошение земель и прочее, в общем, все беды и несчастья, какие только могут постигнуть человека.
С другой стороны, в народных приметах метеорологического характера кометы вовсе не представляются грозными предвестниками. У кого-то они предвещали жаркое лето или холодную зиму, у кого-то — хороший урожай винограда.