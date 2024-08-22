Предвестница небес. Учёные сообщили о приближении очень яркой кометы

Цзыцзиньшань—ATLAS является долгопериодической кометой. Она приближается к Солнцу примерно раз в 26 тысяч лет. Это значит, когда она «заглядывала» к Солнцу в прошлый раз, на Земле ещё жили мамонты и неандертальцы. Обитали на ней и предки человека кроманьонцы, освоившие обработку камня, но до появления цивилизации было ещё очень далеко.