Предтеча Трампа. История президента США, который смог вернуться в Белый дом

Правда, в середине 1870-х годов все едва не пошло прахом. Некая вдова Мэри Хэлпин объявила о том, что Кливленд добивался ее расположения, а, не преуспев в этом, попросту ее изнасиловал. Разбирательство опытный адвокат выиграл — вдову обвинили во лжи и поместили в психбольницу. Впоследствии ее освободили, и Кливленд помог ей переселиться в другой город. И хотя противники пытались использовать данную историю против политика, ничего особенного из этого не вышло.