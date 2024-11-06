Предтеча Трампа. История президента США, который смог вернуться в Белый дом

До 2024 года в истории Соединенных Штатов был только один политик, который, уступив место в Белом доме, сумел туда вернуться. Причем побеждал он тогда, когда от него этого совсем не ждали.
Работящий сын проповедника
После Гражданской войны в США доминировали республиканцы. Демократическая партия была ослаблена тем, что значительная часть ее ведущих деятелей примкнула к конфедератам. В ту пору демократам вовсе прочили политический закат. Однако Стивен Гровер Кливленд сумел возвратить партию к жизни.
Уроженец городка Колдуэлл в штате Нью-Джерси был пятым ребенком в большой семье священника и проповедника Ричарда Кливленда.
Отец умер, когда Гроверу было 15 лет. Он оставил учебу в школе, чтобы помогать младшим братьям и сестрам. Несмотря на это, впоследствии он вернулся к обучению, сумел получить статус адвоката и начать собственную практику.
В разгар Гражданской войны адвокат Кливленд должен был отправиться в армию, однако он воспользовался послаблением в законе, наняв себе замену в виде иммигранта из Польши.
Если надо, может и повесить
Со временем Гровер Кливленд заработал себе репутацию успешного адвоката, и одновременно скромного и аскетичного человека. С этим багажом он и вступил в политическую жизнь, представляя крайне маловыразительных на тот момент демократов.
Доминирование республиканской партии сыграло с ней злую шутку — ее представителей все чаще уличали в коррупции, и эти скандалы изрядно утомили американцев.
На этом фоне Кливленд выглядел честным парнем, которому с охотой отдавали свои голоса. В 1870 году его избрали шерифом округа Эри.
Времена были суровые — шерифам в ту пору предписывалось самостоятельно приводить смертные приговоры в исполнение. Можно было, конечно, и нанять палача, однако многие видели в этом проявление слабости.
Шериф Кливленд слабаком себя не показал — он лично повесил осужденного за убийство матери Патрика Морриси, а затем казнил бандита Джона Гаффни. Благодаря этому, он сумел укрепить уважение к себе со стороны избирателей.
Обвинявшую его в изнасиловании адвокат упрятал в психушку
Правда, в середине 1870-х годов все едва не пошло прахом. Некая вдова Мэри Хэлпин объявила о том, что Кливленд добивался ее расположения, а, не преуспев в этом, попросту ее изнасиловал. Разбирательство опытный адвокат выиграл — вдову обвинили во лжи и поместили в психбольницу. Впоследствии ее освободили, и Кливленд помог ей переселиться в другой город. И хотя противники пытались использовать данную историю против политика, ничего особенного из этого не вышло.
В начале 1880-х годов Гровер Кливленд был избран губернатором штата Нью-Йорк. В демократической партии его стали рассматривать как одного из самых перспективных претендентов на Белый дом.
Он устраивал всех в качестве компромиссной фигуры, и даже республиканцы относились к нему с уважением.
Первый срок
4 ноября 1884 года Гровер Кливленд противостоял кандидату от республиканцев Джеймсу Блейну. У последнего была репутация нечистого на руку коррупционера, что сильно ослабило его позиции в предвыборной гонке. Тем не менее итоговое преимущество Кливленда оказалось довольно незначительным — чуть более 50 000 голосов по стране. Но демократ заручился поддержкой достаточного числа выборщиков, став 22-м президентом Соединенных Штатов.
Первый срок Кливленда на международной арене был бесконфликтным — президент был последовательным сторонником невмешательства в дела других стран. В экономике ему удалось добиться 100-миллионного профицита бюджета.
«Британское вмешательство»
В то же время республиканцы обвиняли в недостаточной защите американских производителей от наплыва иностранных товаров на рынок США. Этот спор стал одним из ключевых моментов избирательной кампании 1888 года.
Но добила Кливленда, шедшего на переизбрание, телеграмма посла Великобритании с пожеланием победы. Республиканцы расценили это как «британское вмешательство в выборы». К бывшей метрополии сохранялась неприязнь, и, возможно, она и стала причиной неудачи.
По стране за Кливленда проголосовали на 90 000 избирателей больше, чем за республиканца Бенджамина Гаррисона, однако тот собрал 233 голоса выборщиков против 168.
Передав полномочия президента, Гровер Кливленд вернулся к адвокатской практике в Нью-Йорке. Однако к концу четырехлетия он все чаще стал критиковать курс администрации Гаррисона, а в 1892 году объявил о готовности вновь участвовать в выборах.
Юту присоединил, но в остальном…
Правление Гаррисона американскими историками признается неудачным, и на его фоне Кливленд выглядел выигрышно. Кроме того, у Гаррисона умерла жена, и он практически не принимал активного участия в избирательной гонке.
Второй срок Кливленда был отмечен присоединением Юты, ставшей 45-м штатом США. Но в остальном это было не самое удачное четырехлетие. Америка пережила биржевой крах, и ее сотрясали забастовки рабочих. Президент поддержал крупный капитал, что заставило значимые рабочие объединения отойти от поддержки демокатов.
На тот момент количество президентских сроков в США законом ограничено не было, однако на новое переизбрание Кливленд не пошел. У него возникли проблемы со здоровьем, но главное, что он видел падение собственной популярности.
Единственный за полвека
Выборы 1896 года уверенно выиграл республиканец Уильям Мак-Кинли, которому Кливленд и передал полномочия.
Гровер Кливленд ушел на покой, некоторое время в начале 1900-х годов выступая в качестве советника нового президента Теодора Рузвельта — Мак-Кинли был застрелен американскими анархистами.
Кливленд оставил за собой еще одно достижение — он был единственным представителем демократов, которому удалось выиграть выборы в период с 1860 по 1912 годы.