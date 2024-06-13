Представлены две модели объяснения непостоянства свойств темной энергии

Подобные расхождения породили массу споров вокруг того, насколько реален этот разброс в скорости расширения Вселенной и какие процессы могли породить его, если он возник не из-за погрешностей в работе телескопов, ошибок при обработке данных или их неполноты. В частности, некоторые теоретики предполагают, что эта аномалия говорит или о нестабильности темной материи, непостоянстве свойств темной энергии или о наличии еще одной формы этой субстанции, существовавшей лишь в первые эпохи жизни Вселенной.