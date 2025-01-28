Представители поколения Z не умеют готовить

Способности в кулинарии у зумеров настолько ужасны, что они часто заказывают еду из ресторанов и кафе. «Для поколения Z кухня — это не только источник неопределенности, но и место, где они чувствуют себя не в своей тарелке», — сказала Сильвия Линцалоне, эксперт по свиданиям.