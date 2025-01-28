Представители поколения Z не умеют готовить

Учеными доказано, что зумеры не справляются со взрослением и пытаются оставаться в детском возрасте как можно дольше. Так, например, представители поколения Z покупают мягкие игрушки, чтобы снять стресс и справиться с трудностями.
Теперь выяснилось, что две трети представителей поколения Z не умеют готовить. Более того, у них отсутствуют даже базовые навыки приготовления пищи. Такие результаты показало исследование, проведенное сервисом для знакомств Love Locator. В опросе участвовали 1500 человек. Об этом сообщает New York Post.
Способности в кулинарии у зумеров настолько ужасны, что они часто заказывают еду из ресторанов и кафе. «Для поколения Z кухня — это не только источник неопределенности, но и место, где они чувствуют себя не в своей тарелке», — сказала Сильвия Линцалоне, эксперт по свиданиям.
Согласно опросу, 42% людей в возрасте от 18 до 28 лет не могут приготовить жаркое, а 27% не способны сварить даже самый просто суп. Омлет был еще одним большим «нет» для зумеров, несмотря на то, что в нем всего два ингредиента.
Более сложные блюда являются невыполнимой миссией для 80% участников опроса. Оказалось, что они не знают, как приготовить лазанью и запечь курицу.
Более половины (64%) зумеров признались, что едят вне дома из-за неспособности готовить. Одна из участниц исследования, 23-летняя Мия, объясняет это связано с тем, что «поколение Z не выросло на кухнях, как старшее поколение».
Что касается старшего поколения, люди в возрасте от 44 до 59 лет оказались искусными поварами. 85% из них заявили, что чувствуют себя комфортно на кухне. Возможно, это связано с тем, что 72% учились готовить у своих родителей.
Даже миллениалы — люди в возрасте от 29 до 43 лет — превзошли зумеров: 68% признались, что чувствуют себя комфортно, готовя еду.
Зумеры также не согласились с тем, что готовка является синонимом романтики. Только 17% представителей поколения Z согласились, что для свидания лучше всего подойдет домашняя кухня, а не ресторанная еда.
Это не единственный жизненный навык, которого не хватает зумерам. Так, представители поколения Z признались, что не готовы самостоятельно вкручивать лампочки.