Представитель генсека ООН: человек не станет «машиной» даже с развитием ИИ

По словам Моратиноса, сегодня духовность людям как никогда необходима, потому что она часть человеческой природы. «Даже если человек — атеист, у него есть этика, понимание, что значит быть человеком. А сейчас, на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, роботизации общества, у людей появляется ощущение, что они становятся машинами. Но это не так. Мы не машины. Мы люди, со своим разумом, верой, моралью, нравственными принципами. И именно поэтому религия возвращается — в новом качестве, в новом виде. Она нужна нам, потому что помогает сохранять внутреннее равновесие и ощущение счастья как гражданам мира», — сказал он.