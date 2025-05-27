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Представитель генсека ООН: человек не станет «машиной» даже с развитием ИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая. /ТАСС/. Люди в условиях стремительного развития искусственного интеллекта и роботизации общества не станут «машинами», понимание, что значит быть человеком сохраняется.

Источник: Freepik

Об этом заявил высокий представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций, специальный посланник по борьбе с исламофобией Мигель Анхель Моратинос в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

По словам Моратиноса, сегодня духовность людям как никогда необходима, потому что она часть человеческой природы. «Даже если человек — атеист, у него есть этика, понимание, что значит быть человеком. А сейчас, на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, роботизации общества, у людей появляется ощущение, что они становятся машинами. Но это не так. Мы не машины. Мы люди, со своим разумом, верой, моралью, нравственными принципами. И именно поэтому религия возвращается — в новом качестве, в новом виде. Она нужна нам, потому что помогает сохранять внутреннее равновесие и ощущение счастья как гражданам мира», — сказал он.

Моратинос отметил, что для него большая честь быть назначенным специальным посланником по борьбе с исламофобией. «Я выразил генеральному секретарю искреннюю благодарность за то, что он доверил мне эту ответственную миссию. У меня уже есть мандат, связанный с борьбой с антисемитизмом, и теперь передо мной стоит еще одна важная задача. Это действительно вызов. Мы не можем игнорировать тот факт, что исламофобия сегодня растет», — добавил он.

По словам спецпосланника, это одна из главных проблем, вызывающих тревогу. «Куда бы вы ни отправились — особенно в Европе, но не только — даже здесь в ходе наших обсуждений эта тема поднималась. Мы видим напряженность между Пакистаном и Индией. Есть, конечно, и позитивные примеры — скажем, в Индонезии или в странах Восточной Азии, где ислам развивается, меняется, адаптируется к современной реальности. Но правда в том, что в столицах стран Европейского союза, да и в Соединенных Штатах, исламофобия усиливается. Почему? Потому что людям не хватает знаний о том, что такое ислам», — полагает высокий представитель генсека ООН.

«Много манипуляций, недопонимания. Этим часто пользуются в политических целях. Поэтому моя задача — взаимодействовать со всеми ключевыми сторонами, чтобы объяснять, что такое ислам. Ислам — это такая же вера, как христианство или иудаизм. Это часть внутреннего мира человека, источник духовности», — отметил он.