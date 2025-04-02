Представитель Блиновской опроверг информацию об уходе блогерши на СВО

В марте этого года сообщалось, что в колонии Блиновская сможет стать парикмахером. Как писал Telegram-канал Mash, блогершу могут отправить в Исправительную колонию № 1 (ИК-1) в поселке Головино Владимирской области. В ней есть швейное производство. Там также можно обучиться профессии «парикмахер». Помимо этого, в ИК-1 есть номера для длительных свиданий с мужьями.