Представитель Белого дома оскорбил Псаки после ее слов о жене Вэнса

Псаки, которая в том числе была пресс-секретарем при демократе Джо Байдене в 2021—2022 годах и помощником Барака Обамы по коммуникациям в 2015—2017 годах, ведет собственное шоу на телеканале MSNBC. 21 октября она участвовала в записи подкаста и выступила с утверждением, что Вэнс очень хочет стать президентом США. При этом, по ее словам, действующий вице-президент «страшнее», чем Дональд Трамп в политическом плане. Псаки заявила, что «ее всегда интересовало, что происходит в голове у жены [Вэнса]» и посоветовала той «четыре раза моргнуть», а затем прийти в студию, «где ее спасут».