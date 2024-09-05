Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предрасположенность к депрессии нашли в мозге. Почему это возможно

У пациентов с этим расстройством особенно развита лобно-стриальная сеть.

Исследователи из Медицинского колледжа Вайля Корнелла в Нью-Йорке обнаружили, что у людей, страдающих депрессией, значительно больше развита лобно-стриальная сеть мозга, сообщает The Guardian со ссылкой на работу, опубликованную в журнале Nature.

С помощью нового метода визуализации мозга, который позволяет более точно анализировать снимки функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), команда исследователей проанализировала данные 141 пациента с депрессией и 37 здоровых участников.

Они обнаружили, что часть мозга, называемая лобно-стриарной сетью восприятия, была расширена в среднем на 73% у участников с депрессией по сравнению со здоровыми людьми.

Эти данные подтвердились при анализе дополнительных снимков мозга у 932 здоровых и 299 пациентов с депрессией. Сообщается, что это именно та часть мозга, которая реагирует на положительные и отрицательные стимулы (вознаграждения и угрозы).

Размер этой части у людей с депрессией не менялся со временем, настроением или лечением транскраниальной магнитной стимуляцией. Эти изменения могут быть связаны с тяжестью будущих симптомов. Авторы работы полагают, что расширение сети может быть фактором риска, а не следствием заболевания.

По словам одного из авторов исследования, профессора Коннора Листона (Conor Liston), эти результаты помогут в выявлении пациентов, подверженных высокому риску депрессии.

«Это важный шаг к тому, чтобы предложить пациентам оперативные вмешательства, подходящие под их индивидуальные особенности», — прокомментировала результаты работы доктор Мириам Кляйн-Флюгге (Miriam Klein-Flügge) из Оксфордского университета.

Ранее команда ученых из НИУ ВШЭ совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН предложила способ диагностики тревоги и депрессии по пульсу. Эксперты выяснили, что сердечный ритм у людей со склонностью к ментальным расстройствам отличается от пульса у здоровых людей. В особенности различия становятся заметны при выполнении сложных задач. Такие изменения можно заметить даже посредством пульсоксиметра или «умных» часов.

До этого стало известно, что колебания уровня сахара в крови способны напрямую повлиять на психическое состояние и риск развития депрессии. Как объяснила эксперт по питанию Мэри Скурбутакос, резкое падение уровня сахара в крови вызывает выброс адреналина, который может привести к тревоге или агрессии. Такие перепады обычно провоцирует еда с высоким содержанием сахара и быстрых углеводов.