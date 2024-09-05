Предрасположенность к депрессии нашли в мозге. Почему это возможно

Ранее команда ученых из НИУ ВШЭ совместно с Институтом высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН предложила способ диагностики тревоги и депрессии по пульсу. Эксперты выяснили, что сердечный ритм у людей со склонностью к ментальным расстройствам отличается от пульса у здоровых людей. В особенности различия становятся заметны при выполнении сложных задач. Такие изменения можно заметить даже посредством пульсоксиметра или «умных» часов.