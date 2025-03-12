«Предотвращать трагедии»: в Госдуме объяснили идею об изъятии домашних животных

Напомним, накануне Бурматов объяснил, что изымать питомцев планируется по определенному механизму. Так, если от соседей поступает жалоба на владельца животного, то есть он не следит за ним, отправляет на самовыгул или есть случаи зафиксированного нападения животного на человека, тогда у него будут забирать животное, после чего передадут его в приют и найдут новых хозяев. Депутат подчеркнул, что у большинства животных, которые совершали нападения, прежде были «неадекватные владельцы», которые не кормили их в течение нескольких дней, а также не оказывали должного ухода.