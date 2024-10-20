Предок крокодила. В Бразилии распознан древнейший родственник динозавров

Ископаемые останки были обнаружены в 2015 году недалеко от бразильского города Параисо-ду-Сул. Но к их изучению палеонтологи смогли приступить лишь недавно. Им удалось выяснить, что это было существо, обитавшее примерно 237 млн лет назад — в триасовый период.