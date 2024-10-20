Предок крокодила. В Бразилии распознан древнейший родственник динозавров

Группа исследователей под руководством палеонтолога Родриго Мюллера из Федерального университета Санта-Мария (Бразилия) составила описание одной из самых древних окаменелостей динозавроморфа, найденных в Южной Америке. Работа опубликована в журнале Gondwana Research.
Кто же такой динозавроморф и что означает эта находка?
Сестринская группа
Ископаемые останки были обнаружены в 2015 году недалеко от бразильского города Параисо-ду-Сул. Но к их изучению палеонтологи смогли приступить лишь недавно. Им удалось выяснить, что это было существо, обитавшее примерно 237 млн лет назад — в триасовый период.
Доисторическая зверюга была похожа на динозавра, однако им не являлась. Анализ костей показал, что животное принадлежало к группе силезаврид (Silesauridae), в которую входили вымершие рептилии среднего и верхнего триаса, близкие к динозаврам. Их относят к группе нединозавровых динозаврообразных, а иногда считают сестринской группой динозавров.
Считается, что силезавриды существовали на планете на протяжении 30 млн лет. Большинство представителей этой группы были четвероногими, имели длинные шеи и ноги, а также короткие хвосты. По мнению палеонтологов, некоторые из них даже могли ходить на задних лапах.
Легко передвигался по любой местности
Есть гипотеза, что силезавриды могли быть предшественниками архозавров — древних ящеров, к которым относились и динозавры, а из ныне живущих относятся крокодилы и птицы.
Найденная окаменелость состояла из большинства скелетных останков древнего существа, и учёным их оказалось достаточно, чтобы доказать — это был отдельный вид. Мюллер назвал его Gondwanax paraisensis.
Исследователи подчёркивают, что набор костей выглядит весьма внушительно — скелет почти полностью сохранился. Анализ показывает, что это один из древнейших родственников динозавров (динозавроморфов), когда-либо найденных на территории Южной Америки.
Кроме того, Мюллер установил, что существо обладало рядом уникальных морфологических черт, которые позволяли ему легко передвигаться по любой местности. Это, вероятно, отличало его от других существ, давало эволюционное преимущество и возможность занять свою экологическую нишу.