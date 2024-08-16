Предложено производить целлюлозу высокого выхода из древесных отходов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) предложили производить целлюлозу высокого выхода (ЦВВ), необходимую для изготовления картона, различных видов бумаги, включая упаковочные материалы, санитарно-гигиеническую продукцию и бумагу для печати, из отходов деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных предприятий. Такой способ сократит негативное воздействие на экологию, снизит показатели вырубки лесных ресурсов и уменьшит пожароопасность таких производств, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.
«Мы провели ряд экспериментов, чтобы определить, можно ли получить волокнистый полуфабрикат высокого качества из отходов переработки древесины — березовых опилок целлюлозно-бумажного предприятия и хвойно-лиственной стружки деревообработки. В лабораторных условиях мы получали ЦВВ нейтрально-сульфитным способом варки исследуемого древесного сырья в лабораторном варочном аппарате (автоклаве) при высокой температуре и под давлением; путем последующего размола извлекли необходимый волокнистый полуфабрикат. Все условия были приближены к производственным условиям получения ЦВВ на ООО “Пермская целлюлозно-бумажная компания”», — рассказала доктор технических наук, профессор кафедры «Технология полимерных материалов и порохов» ПНИПУ Фирдавес Хакимова.
«В исследовательской лаборатории предприятия проверили качество полученного полуфабриката — он успешно заменяет макулатуру при получении картона», — добавила кандидат технических наук, доцент той же кафедры ПНИПУ Ольга Носкова.
По данным вуза, традиционно целлюлозу высокого выхода получают из технологической щепы — измельченной древесины. В отличие от обычной целлюлозы, ЦВВ содержит повышенную концентрацию лигнина и гемицеллюлоз, которые отвечают за прочность, жесткость и устойчивость древесины к гниению, а также участвуют в поглощении воды и удержании влаги, придают материалу эластичность, гибкость и прочность. Однако ученые Пермского политеха смогли доказать, что целлюлозу высокого выхода можно получать не только из специально измельченной древесины, но и из древесных отходов, не снижая при этом качества продукта. «Полученное решение способствует ресурсосбережению и снижает отрицательное влияние целлюлозно-бумажной отрасли на окружающую среду», — отметили в ПНИПУ.
Об исследовании
Статья с исследованием ученых опубликована в третьем номере издания «Известия вузов. Лесной журнал» за 2024 год. Работа была проведена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», обладателем гранта которой в размере 100 млн рублей ПНИПУ стал в 2021 году.