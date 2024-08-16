Предложено производить целлюлозу высокого выхода из древесных отходов

По данным вуза, традиционно целлюлозу высокого выхода получают из технологической щепы — измельченной древесины. В отличие от обычной целлюлозы, ЦВВ содержит повышенную концентрацию лигнина и гемицеллюлоз, которые отвечают за прочность, жесткость и устойчивость древесины к гниению, а также участвуют в поглощении воды и удержании влаги, придают материалу эластичность, гибкость и прочность. Однако ученые Пермского политеха смогли доказать, что целлюлозу высокого выхода можно получать не только из специально измельченной древесины, но и из древесных отходов, не снижая при этом качества продукта. «Полученное решение способствует ресурсосбережению и снижает отрицательное влияние целлюлозно-бумажной отрасли на окружающую среду», — отметили в ПНИПУ.