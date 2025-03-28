Предложение Путина для Украины: что означает управление ООН в других странах

«Я думаю, что президент Путин озвучил вполне реализуемый план, было бы желание. На сегодняшний день мы должны констатировать, что ряд европейских государств, а также Канада и некоторые другие страны фактически сформировали антитрамповскую коалицию, которая будет саботировать любые решения, которые могут так или иначе привести к окончанию украинского кризиса. Европа в лице ведущих стран ЕС и Великобритания будут подталкивать киевский режим к эскалации напряженности, чтобы мирные инициативы Владимира Путина и Дональда Трампа не были реализованы. В этой связи важно и другое заявление президента России о том, что российская армия в состоянии уничтожить ВСУ», — считает политолог.