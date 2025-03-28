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Предложение Путина для Украины: что означает управление ООН в других странах

Президент РФ Путин предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН. Политологи Бондаренко, Светов и Мезюхо рассказали, насколько реальна данная инициатива, а также согласятся ли на это страны Запада и ООН.

Альмир Хабибуллин
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

Внешнее управление на Украине

Президент РФ Владимир Путин предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой Организации Объединенных Наций.

«Можно было бы под эгидой ООН с Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможность введения на Украине временного управления», — сказал российский лидер, общаясь с моряками АПЛ «Архангельск».

По его словам, такая мера позволит провести на Украине демократические выборы, которые необходимы, чтобы в стране к власти пришло «дееспособное и пользующееся доверием народа правительство». И уже после этого, как отметил Путин, можно будет начать переговоры о мире и заключать легитимные соглашения.

Российский лидер пояснил, что возможность применения подобного механизма подтверждается прецедентами из мировой практики. Он напомнил, что подобные случаи были в Восточном Тиморе, Новой Гвинее, частях бывшей Югославии.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек в мае 2024 года. В марте прошлого года на Украине должны были пройти президентские выборы, которые в итоге отменили. Конституция Украины не предусматривает возможность продления президентских полномочий без выборов. На основании этого Путин неоднократно говорил о нелегитимности Зеленского после мая 2024 года.

Исторические прецеденты вмешательства ООН

Внешнее управление в Восточном Тиморе действовало с 1999 по 2002 годы. Причиной вмешательства ООН послужила оккупация территории государства соседней Индонезией, которая продолжалась более 20 лет.

В 1999 году в Восточном Тиморе прошел референдум, на котором 78% местных жителей высказались за независимость. После этого в страну ввели миротворцев, а функцию органов власти выполняла Временная администрация ООН, которая была распущена в 2002 году после проведения в стране выборов и завершения работы над проектом конституции.

В Западной Новой Гвинее внешнее управление ООН действовало с 1962 по 1963 год. Причиной вмешательства организации стал территориальный спор за право владения ЗНГ между Нидерландами и Индонезией, который едва не перерос в вооруженный конфликт. После роспуска временной администрации ЗНГ вошла в состав Индонезии.

На территории Балкан внешнее управление ООН вводилось в Косово и Боснии и Герцеговине для завершения конфликта после распада Югослоавии.

О том, насколько реализуема инициатива, предложенная Путиным, и пойдут ли на такой шаг страны ЕС и США, рассказали опрошенные ВФокусе Mail эксперты.

Саботаж со стороны ЕС и Канады

Председатель Центра политического просвещения Иван Мезюхо считает, что инициатива российского лидера вполне реализуема, но основным барьером в его воплощении могут стать европейские страны.

«Я думаю, что президент Путин озвучил вполне реализуемый план, было бы желание. На сегодняшний день мы должны констатировать, что ряд европейских государств, а также Канада и некоторые другие страны фактически сформировали антитрамповскую коалицию, которая будет саботировать любые решения, которые могут так или иначе привести к окончанию украинского кризиса. Европа в лице ведущих стран ЕС и Великобритания будут подталкивать киевский режим к эскалации напряженности, чтобы мирные инициативы Владимира Путина и Дональда Трампа не были реализованы. В этой связи важно и другое заявление президента России о том, что российская армия в состоянии уничтожить ВСУ», — считает политолог.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что идея о внешнем управлении на Украине на сегодняшний день сложна для реализации.

«Никто на это не пойдет: ни страны Запада, ни сама Украина. Оснований для внешнего управления на Украине нет, поскольку внешнее управление вводится на территории, которая не контролируется собственной властью. На Украине власть, хоть и с истекшим мандатом. Да, безусловно, Украине нужны выборы, поскольку у ее президента и парламента истек срок полномочий», — сказал Бондаренко.

Запад будет вынужден согласиться

Политолог Юрий Светов также считает, что в текущих условиях страны Запада не согласятся на внешнее управление на Украине, но будут вынуждены это сделать после окончания СВО.

«Я бы рассматривал данное предложение Путина в связке с другим его высказыванием, когда он сказал, что мы добьем ВСУ. Соответственно, когда мы добьем украинские войска, Запад будет вынужден пойти на это, а до этого будет всячески сопротивляться», — сказал Светов.

По его словам, введение внешнего управления необходимо для возвращения украинскому народу права избирать власть.

«Конституция Украины не предусматривает продление полномочий президента, украинский народ лишен возможности избрать свою власть. И пока у власти будет нелегитимный Зеленский, украинский народ будет лишен этого права. Поэтому без внешнего управления невозможно решить данную проблему», — заключил эксперт.