Предложен запрет на отмену нотариально удостоверенных сделок с квартирами

Кроме того, спикер озвучила предложение ввести период охлаждения между обращением к нотариусу и последующим удостоверением сделки. Эксперты подчеркнули, что при удостоверении сделки нотариус проводит множество проверок, беседует с участниками, выясняет их истинную волю и объясняет им последствия подписания договора. Соответственно, нотариус особенно спрашивает у продавца, с чистым ли сердцем тот отдает квартиру в чужие руки. В случае сомнений нотариус отказывает в удостоверении сделки. Более того, когда существуют известные риски, нотариус может более подробно акцентировать внимание на этих факторах. Нотариальный документ имеет повышенную доказательственную силу. Кроме того, нотариус может использовать видеофиксацию, которая должна подтвердить соответствие сделки всем требованиям закона и ничтожность претензий продавца на расторжение сделки в случае судебных споров.