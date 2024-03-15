Предложен новый метод борьбы с информационной перегрузкой

С развитием гаджетов и Интернета каждый человек ежедневно сталкивается с огромным объемом информации, который он не в силах обработать. В таком случае люди перестают придираться к получаемым материалам и с большим трудом принимает решения.
В целом трудоспособность, социальная активность, концентрация и удовлетворенность от работы снижаются в условиях информационной перегрузки, которая действует на человека так же, как и загрязнение воздуха. Все это приводит к плохому самочувствию и ухудшению общего состояния, вследствие чего повышаются траты на поддержание психического и физического здоровья, качественный отдых и смену обстановки.
Международная группа ученых сравнила информационную перегрузку с другими историческими изменениями в обществе и предложила способ смягчить ее последствия. Работа опубликована в журнале Nature Human Behavior.
Если промышленная революция привела к загрязнению воздуха, то от информационной появляется «смог», который состоит из огромного количества фейковых новостей и лженаучных теорий. Ученые считают, этот вопрос следует решать на правовом и экономическом уровнях, как и с проблемами окружающей среды, продолжать рассматривать феномен с точки зрения науки, заниматься просвещением.
По словам специалистов, перенасыщение информацией происходит на трех уровнях: индивидуальном, групповом и социальном. Отношения между ними можно проиллюстрировать в виде сложной сети с узлами. То есть явление вредит не только каждому отдельному человеку, но и обществу в целом.
Ученые предложили не только продолжать исследования на тему информационной перегрузки, но также и ввести в школах обязательный урок «информационной экологии» и обсудить законодательные меры.
Помочь сохранить концентрацию на нужном уровне могут помочь не только законы, но и собаки. Ученые доказали, что время, проведенное с этим животным, снижает стресс и повышают когнитивные способности.
Анна Морозова