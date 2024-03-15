Предложен новый метод борьбы с информационной перегрузкой

В целом трудоспособность, социальная активность, концентрация и удовлетворенность от работы снижаются в условиях информационной перегрузки, которая действует на человека так же, как и загрязнение воздуха. Все это приводит к плохому самочувствию и ухудшению общего состояния, вследствие чего повышаются траты на поддержание психического и физического здоровья, качественный отдых и смену обстановки.