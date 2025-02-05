«Предлагаю» или «предлогаю»: как правильно пишется

— Гласная в корне зависит от суффикса, следующего за ним: если за корнем есть суффикс -а-, то пишется А (-лага-), если за корнем нет суффикса -а-, то пишется О (-лог-), — объясняет Ольга Болотова. — Также можно использовать и другое правило: перед Г пишется А, перед Ж пишется О: «предлагаю» — «предложу», «полагать» — «положение».