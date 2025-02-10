Предлагаемые зарплаты в общепите выросли на 31%

Как сообщает Национальная служба новостей со ссылкой на сервис «Авито Работа», средние предложения зарплат в сфере общепита в этом году в сравнении с прошлым выросли на 31%. По данным аналитиков, средний заработок в этой области составляет 58 216 рублей.
Заметнее всего увеличилась зарплата, предлагаемая кондитерам. Так, в январе этого года им обещают доход на 77% больше, чем годом ранее. Будущие кондитеры могут рассчитывать в среднем на 80 240 рублей в месяц. Речь идет о работе по фиксированному графику.
Зарплаты мангальщиков увеличились на 75%, до 51 364 рублей. Доходы шеф-поваров стали больше на 71%. Их зарплаты достигли 108 892 рублей.
Кстати, в России наблюдается значительный рост числа вакансий в сфере науки. Так, за последний год их число выросло на 15%. В конце 2024 года средняя зарплата для таких специалистов превысила 50 тысяч рублей.