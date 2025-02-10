Предлагаемые зарплаты в общепите выросли на 31%

Заметнее всего увеличилась зарплата, предлагаемая кондитерам. Так, в январе этого года им обещают доход на 77% больше, чем годом ранее. Будущие кондитеры могут рассчитывать в среднем на 80 240 рублей в месяц. Речь идет о работе по фиксированному графику.