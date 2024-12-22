Праздник Солнца и Весны: как в языческой Руси встречали Новый год

Славяне верили, что Новый год — время обновления и очищения. В канун праздника выкидывали старые вещи, очищали жилище и готовили новую одежду. Это должно было привлечь в дом счастье и достаток. Важным элементом праздника были колядки. Молодёжь ходила по домам, пела обрядовые песни и желала хозяевам здоровья и богатства. В благодарность те дарили угощения: пироги, конфеты и монеты. Считалось, что колядующие приносят удачу. Один из интересных обрядов — гадания на Новый год. Девушки гадали на суженого, загадывали возлюбленного, а старшие женщины предсказывали погоду и урожай по приметам. Например, считалось, что морозная и ясная ночь на Новый год обещает богатый урожай.