Праздник одного. Как отметить Новый год, когда у тебя никого нет

Свидание с собой.
Кто сказал, что ужин при свечах — это про романтическое свидание влюбленных? Вечер с вкусными блюдами и парочкой бокалов горячительного напитка можно провести наедине с собой. Особенно в канун Нового года. Для того чтобы вечер прошел как надо, следует заранее позаботиться о нескольких вещах: меню, музыка, атмосфера. Так, при выборе блюд стоит вспомнить те, что так хотелось приготовить в течение года, но не было времени. Процесс может принести особое удовольствие, если на фоне играют любимые песни или фильмы. Помимо свеч, уют и ощущение тепла могут добавить благовония. Плюсы такого времяпрепровождения — можно ни с кем не делиться едой и не подстраиваться под чьи-то желания. Такой вечер даст возможность прислушаться к своим мыслям и чувствам, ведь на это обычно совсем не хватает времени.
Поездка выходного дня.
Смена обстановки всегда положительно влияет на настроение и душевное состояние. Поездки одного дня часто откладываются в течение года из-за нехватки времени или отсутствия компании. Новый год — отличный повод осуществить мечту. Такое путешествие не требует долгой подготовки и погружения в дело. Можно собрать рюкзак, взять билет на ближайшую электричку и уехать изучать новую местность. Однако желающим уехать на подольше следует заранее забронировать хостел или отель в новой локации. Спрос на аренду жилья в новогоднюю ночь повышается во всех точках России.
Так, жителям Петербурга можно попробовать уехать 31 декабря в Псковскую область. Вечерняя «Ласточка» отправляется из Северной столицы в 20:20 и пребывает в Псков в 23:47. Конечно, бой курантов придется застать на вокзале или привокзальной площади, но зато удастся прогуляться по ночному праздничному городу с видом на Великую реку и местный Кремль. Прогулку можно завершить в уютном баре. Переночевав в псковской гостинице, исследование Пскова лучше продолжить, чтобы увидеть один из древнейших городов России при свете дня.
Голубой огонек.
В новогоднюю ночь бары, рестораны и другие питейные заведения предлагают всякого рода развлекательные мероприятия. Такая практика распространена не только в Петербурге, но и в любых других городах России. Выбор самый разнообразный: от вечеринки в пиратском стиле до новогодней ночи в костюмах эпохи ренессанса. Стоимость подобных мероприятий в Петербурге начинается от 5 тысяч рублей. Обычно в программу включена еда, напитки, шоу, верующий и конкурсы. Основная суть «огоньков» — интерактив: пока гости сидят за столиками и наслаждаются едой и напитками, их развлекают и погружают в программу, непринужденно взаимодействуя.
Минус такого времяпрепровождения в том, что купить билет на мероприятие накануне Нового года почти нереально. Об этом нужно позаботиться сильно заранее. Но если подойти к делу ответственно, то веселый праздник, вероятно, будет обеспечен и не нужно будет задаваться вопросом «как провести Новый год?».
Церковный вечер.
Еще провести новогодний вечер можно под звучание органной музыки в атмосфере духовности и света. Многие католические и лютеранские церкви Петербурга устраивают органные концерты 31 декабря. К примеру, в 17:00 последнего дня 2024 года в Анненкирхе на Кирочной будет проходить концерт «Музыка из кино на органе и не только». После него можно отобедать в трапезной у кирхи, а затем вернуться на новогоднюю литургию, которая пройдет с 23:50 до 00:30.
Кроме того, вечером 31 декабря пройдут органные концерты в Римско-Католическом храме Матери Божией Лурдской в Ковенском переулке, в Петрикирхе на Невском проспекте и Храме святого Станислава на улице Союза Печатников. Выбор большой и последние билеты еще можно купить.
Для самых смелых.
Самым смелым и отчаянным одиночкам можно воспользоваться еще одной идеей празднования Нового года. В социальных сетях существуют тематические сообщества и чаты для тех, кто ищет компанию на праздник в своем городе. Так, в сообществе во «ВКонтакте» «Клуб встречающих Новый (2025) год в одиночестве» есть множество предложений на любой вкус и цвет.
«Всем привет! Буду на новый год в Питере. Подскажите, у вас есть место, где в новогоднюю ночь собираются люди, чтобы отметить на улице? Куда пойти? Может есть место, где собираются незнакомые люди, кому не с кем отметить новый год?» — пишут подписчики сообщества.
В комментариях к этому сообщению откликнулось несколько людей, которые предлагают свою компанию, чтобы скрасить одиночество друг друга. Однако этот вариант времяпрепровождения в новогоднюю ночь достаточно небезопасный. Ведь никто не знает, кто сидит по ту сторону монитора и зовет на праздник.