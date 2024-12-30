Праздник одного. Как отметить Новый год, когда у тебя никого нет

Кто сказал, что ужин при свечах — это про романтическое свидание влюбленных? Вечер с вкусными блюдами и парочкой бокалов горячительного напитка можно провести наедине с собой. Особенно в канун Нового года. Для того чтобы вечер прошел как надо, следует заранее позаботиться о нескольких вещах: меню, музыка, атмосфера. Так, при выборе блюд стоит вспомнить те, что так хотелось приготовить в течение года, но не было времени. Процесс может принести особое удовольствие, если на фоне играют любимые песни или фильмы. Помимо свеч, уют и ощущение тепла могут добавить благовония. Плюсы такого времяпрепровождения — можно ни с кем не делиться едой и не подстраиваться под чьи-то желания. Такой вечер даст возможность прислушаться к своим мыслям и чувствам, ведь на это обычно совсем не хватает времени.