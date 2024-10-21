Праздник к нам приходит. Торговые сети начали выставлять новогодние товары

Торговые сети уже начали выкладывать новогодние товары. И, рассказала aif.ru профессор РЭУ имени Плеханова Наталья Проданова, сейчас подходящее время, чтобы покупать праздничную атрибутику.
По словам эксперта, продавцы закупили мишуру, шары, гирлянды и прочие украшения сейчас, пока цены на соответствующий опт еще доступные, и решили сразу выставлять на витрины, чтобы не переплачивать за организацию хранения. Кроме того, еще с прошлого года на складах остались нераспроданные объемы такой продукции, которая тоже пошла в ход. Гражданам остается лишь этим воспользоваться.
«Как правило, большинство россиян начинают активно готовиться к новогодним праздникам недели за две до самого торжества, — отметила она. — Есть и те, кто оставляет покупку подарков и угощений на новогодний стол и на последние предпраздничные дни, а иногда и часы, что, конечно, не слишком благоразумно. Цены на новогодние подарки уже в первые числа декабря накручены до предела. Ближайшие акции и скидки придутся уже на январь 2025 года, поэтому ждать распродаж в декабре бессмысленно».
Экономист подчеркнула, что лучший вариант — это покупать подарки к празднику в течение всего года. Если какая-то вещь понравилась, можно покупать ее в качестве презента и откладывать в долгий ящик. Это и удобно, и необременительно по деньгам.
«Но если такой вариант не подходит, затягивать с закупкой подарков все равно не стоит, особенно, если хотите заказывать их на маркетплейсе или в интернет-магазинах, — отметила эксперт. — В период с конца ноября по начало декабрь они перегружены заказами, а курьеры и транспортные компании нередко срывают сроки доставки или завышают ценники. Вам вряд-ли понравится получить заказ в первых числах января. Аналогичная ситуация и в случае, если вы планируете сделать уникальный подарок под заказ или вещицу ручной работы. Подобного рода приобретения желательно тоже делать заблаговременно, чтобы точно успеть к новогоднему торжеству».
Поэтому Проданова советует уже в первых числах ноября определиться со списком подарков, заранее их продумать и начать постепенно делать заказы. Также заблаговременно стоит озаботиться украшениями интерьера и декорациями для новогоднего стола, а также нескоропортящимися продуктами.
А сейчас россияне станут свидетелями того, как торговые сети будут пытаться оказаться в первых рядах среди тех, кто выставляет новогоднюю атрибутику. И пока она будет по весьма доступным ценам, поэтому ее можно смело брать.