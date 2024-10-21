Праздник к нам приходит. Торговые сети начали выставлять новогодние товары

«Но если такой вариант не подходит, затягивать с закупкой подарков все равно не стоит, особенно, если хотите заказывать их на маркетплейсе или в интернет-магазинах, — отметила эксперт. — В период с конца ноября по начало декабрь они перегружены заказами, а курьеры и транспортные компании нередко срывают сроки доставки или завышают ценники. Вам вряд-ли понравится получить заказ в первых числах января. Аналогичная ситуация и в случае, если вы планируете сделать уникальный подарок под заказ или вещицу ручной работы. Подобного рода приобретения желательно тоже делать заблаговременно, чтобы точно успеть к новогоднему торжеству».