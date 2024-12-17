Праздник к нам приходит: почему Санта-Клаус ходит в красном

Несколько сотен лет назад Санта носил зеленое, символизируя вечнозеленые деревья, которые способны пережить самые суровые зимы. Привычный нам образ Санта-Клауса начал формироваться в 1823 году, когда была опубликована поэма в стихах «Визит святого Николая, или Ночь перед Рождеством» американского поэта и лингвиста Клемента Мура. Там волшебник был описан как «одетый во всё меховое, с румяными щеками и белой, как снег, бородой».