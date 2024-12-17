Праздник к нам приходит: почему Санта-Клаус ходит в красном

Санта-Клаус — это рождественский западноевропейский и американский дед, отождествляющий образ Николая Чудотворца. Как мы все знаем, он ходит в красном наряде, однако, так было не всегда.
Несколько сотен лет назад Санта носил зеленое, символизируя вечнозеленые деревья, которые способны пережить самые суровые зимы. Привычный нам образ Санта-Клауса начал формироваться в 1823 году, когда была опубликована поэма в стихах «Визит святого Николая, или Ночь перед Рождеством» американского поэта и лингвиста Клемента Мура. Там волшебник был описан как «одетый во всё меховое, с румяными щеками и белой, как снег, бородой».
Тогда ничего не говорилось о том, какого цвета одежда Санты, но начал формироваться его образ как веселого и пухлого человека.
Только в 1930-х Coca-Cola решила показать, что их напиток — не только летний. Поэтому компания начала использовать образ Санты, показывая в одежде цвета красного логотипа. Поскольку Coca-Cola — самая популярная газировка в мире, со временем стало общепринятым, что волшебник носит красное.
С тех пор реклама Coca-Cola с Санта-Клаусом в красном одеянии была просмотрена сотни тысяч раз, однако у людей до сих пор возникают вопросы по поводу эволюции волшебника. И многие говорят, что все не так просто.
Например, исторический персонаж, на котором основан образ Санта-Клауса, — святой Николай — был греческим епископом IV века, который, как известно, носил красные одежды и раздавал подарки бедным. Кроме того, красный и зелёный цвета связаны с жизнью Иисуса в Библии: красный символизирует кровь Иисуса, а зелёный — вечную жизнь.
В целом считается, что сочетание красного и белого цветов в костюме Санты также имеет большое значение: белый символизирует чистоту и добро, а красный, как мы уже сказали, кровь Христа.
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