Праздничный бум: россияне массово заказывают Дедов Морозов и Снегурочек

В этом году в России наблюдается заметный рост интереса к услугам Дедов Морозов и Снегурочек. По данным аналитиков сервиса «Авито», в ноябре 2024 года спрос на этих сказочных персонажей увеличился на впечатляющие 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что подготовка к праздникам начинается уже в октябре, а пик заказов приходится на последние две недели декабря, передают «Известия».
Согласно информации от сервиса «Профи.ру», около одной трети всех заказов приходится на частные мероприятия с количеством гостей до 10 человек. В то же время, приглашения на крупные события с более чем 100 участниками составляют лишь 15%. Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают уютные празднования в кругу близких.
Стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки остается стабильной по сравнению с прошлым годом. Наиболее высокие расценки наблюдаются в Москве и Ростове-на-Дону, где час работы аниматоров обойдется в 3,5 тыс. рублей. В Краснодаре цены немного ниже — 3 тыс. рублей за час.
В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Новосибирск, Самара, Нижний Новгород и Екатеринбург, стоимость услуг составляет на 500 рублей меньше. В Казани, Челябинске, Уфе, Воронеже и Перми услуги аниматоров стоят 2 тыс. рублей в час, а в Волгограде — 1,8 тыс. рублей, в Омске — 1,7 тыс. рублей.
Интересно, что за последние два года число самозанятых аниматоров удвоилось, а с начала этого года по данным «Т-Банка», их количество возросло на 26%. Похоже, что праздники становятся все более востребованными, и россияне готовы вкладывать в создание волшебной атмосферы для своих близких.
Ранее сообщалось, что топ-менеджер ВТБ написал письмо Деду Морозу с пожеланиями по финансового регулирования.