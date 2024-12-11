Праздничный бум: россияне массово заказывают Дедов Морозов и Снегурочек

Согласно информации от сервиса «Профи.ру», около одной трети всех заказов приходится на частные мероприятия с количеством гостей до 10 человек. В то же время, приглашения на крупные события с более чем 100 участниками составляют лишь 15%. Это говорит о том, что россияне все чаще выбирают уютные празднования в кругу близких.