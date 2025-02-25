Правша и левша одновременно: Россиянам рассказали, как стать амбидекстром

Ранее сообщалось, что учёные нашли разницу в интеллекте подростков-левшей и правшей. Как оказалось, леворуким детям сложнее составить развёрнутые устные высказывания и долго удерживать внимание на чём-то одном, чем их праворуким сверстникам.