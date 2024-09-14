Православный Новый год: о чем нужно попросить Бога 14 сентября

— Этот день праздновался в Древней Руси. И до этого он еще праздновался в Византии. На самом деле еще до этого был совсем древний Новый год. Это было 1 марта — древний римский Новый год. Это так называемые римские календы. Но в календы, например, убили Юлия Цезаря, — рассказал собеседник «ВМ».