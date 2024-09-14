Православный Новый год: о чем нужно попросить Бога 14 сентября

Он напомнил, что привычный людям Новый год был установлен императором Петром Первым 1 января по григорианскому стилю, или 14 января по юлианскому календарю. Но до Петра I на Руси новый год начинался 1 сентября по юлианскому стилю, или 14 сентября по григорианскому.
— Этот день праздновался в Древней Руси. И до этого он еще праздновался в Византии. На самом деле еще до этого был совсем древний Новый год. Это было 1 марта — древний римский Новый год. Это так называемые римские календы. Но в календы, например, убили Юлия Цезаря, — рассказал собеседник «ВМ».
В ранней Византии Новый год встречали в марте, а затем его перенесли на сентябрь. Вслед за этим в первый месяц осени стали встречать церковный Новый год. В течение многих сотен лет Новый год праздновался не 1 января, а 1 сентября.
— Праздник 14 сентября — это традиционный древнерусский Новый год. Он выпадал на период, когда крестьяне только собрали урожай. Они могли понять, что у них уже собрано или что еще будет, принять какие-то меры, чтобы зимой не было голодно, оценить, смогут ли они заплатить налоги, — объяснил священник.
Поэтому в церковный Новый год крестьяне просили Господа о том, чтобы он благословил людей на благополучие. В этот день стоит задуматься о том, как прошел год и каким будет следующий. Но особых традиций у этого праздника нет.
— Это был период, когда продолжались еще довольно тяжелые, трудные сельскохозяйственные работы, сбор урожая. Это день, который проходил в трудах. И он не был выходным. Хоть и Новый год, но встречали его за работой, — отметил Савченко.
В современности люди привыкли встречать традиционный Новый год в ночь с 31 декабря на 1 января в расслаблении и излишествах, что сильно отличается от того, как празднуется церковный Новый год. Поэтому 14 сентября надо думать о том, чтобы Господь дал нам силы трудиться и помогать ближним, заключил священник.