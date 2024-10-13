Православный мессенджер «Зосима» можно будет скачать весной 2025 года

«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта “Спаси и сохрани”. Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек. Мессенджер — сложный продукт, он будет опробован в первую очередь в проекте “Спаси и сохрани”, и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах», — сказал Агапов.