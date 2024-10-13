Православный мессенджер «Зосима» можно будет скачать весной 2025 года

Ранее Агапов сообщил РИА Новости, что для проекта «Спаси и сохрани» разработан православный мессенджер по типу WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) под названием «Зосима» — в честь святого. По его словам, приложение планировалось запустить в ноябре 2024 года. Как уточнил Агапов, речь идет о православном мессенджере, где можно будет создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Однако пользоваться приложением смогут все желающие, оно будет доступно для скачивания на основных мобильных платформах, пояснил глава фонда.
«Первая версия мессенджера появится в ноябре, она будет доступна по ссылке на сайте проекта “Спаси и сохрани”. Мы ограничим количество скачиваний по техническим причинам, но скачать его сможет любой человек. Мессенджер — сложный продукт, он будет опробован в первую очередь в проекте “Спаси и сохрани”, и весной 2025 года мы планируем сделать его доступным для скачивания в Google Play и на других платформах», — сказал Агапов.
По его словам, приложение будет в том числе поддерживать чаты, фото, видео и онлайн трансляции.
«После публикации о мессенджере в РИА Новости мы увидели большой отклик, интерес. Оказалось, что продукт очень востребован. К нам обращались с предложениями, звонили — в том числе священники. Мы собрали рабочую группу, которая будет управлять этим проектом, есть дорожная карта на два года вперед. Мы планируем довести этот крупный проект до конца», — заключил собеседник агентства.
Ранее Агапов рассказал РИА Новости, что фонд «Иннотех XXI» запускает проект «Спаси и сохрани» по реставрации храмов Ярославской области, местные жители могут присылать заявки, по итогам конкурса выберут 5−7 храмов, фонд организует сбор средств, а также привлечение специалистов и волонтеров для проведения работ.