Православным разрешили есть шашлык в Великий пост, но только в гостях у неверующих

Священник отметил в эфире радио Sputnik, что важно соблюдать традиции гостеприимства из уважения к людям, к которым вы пришли домой. В этом случае, несмотря на церковные ограничения, если неверующий «из добрых побуждений будет угощать», можно съесть шашлык. Однако забирать его домой, чтобы съесть в одиночестве точно не стоит, лучше отдать нуждающимся или непостящимся.