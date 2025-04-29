Православные верующие отмечают Радоницу

Старославянское слово «радоница» означает «радость», и церковь в этот день призывает христиан не скорбеть по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их вхождению в вечную жизнь и уповать на будущее воссоединение. Радоница отражает веру христиан в воскресение из мертвых, в народе ее еще называют «пасхой усопших».
«Молитва за усопших — это самое большое и главное, что мы можем сделать для тех, кто отошел в мир иной. По большому счету, покойник не нуждается ни в гробе, ни в памятнике — все это дань традициям, пусть и благочестивым. Но вечно живая душа почившего испытывает великую потребность в нашей постоянной молитве, потому что сама она не может творить добрых дел, которыми была бы в состоянии умилостивить Бога. Вот почему домашняя молитва за близких, молитва на кладбище у могилы усопшего — долг всякого православного христианина», — сообщает в канун Радоницы пресс-служба Московского Данилова монастыря.
Отмечается, что кроме посещения кладбища в этот день желательным является подача записки об упокоении. «Особенную помощь почившим оказывает поминовение в церкви. Прежде чем посетить кладбище, кому-либо из родственников следует прийти в храм к началу службы, подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре», — говорится на сайте обители.
Для удобства верующих региональные власти, учитывая православный обычай, в этот день выделяют дополнительные автобусы до кладбищ. Многие, следуя традиции, посещают места захоронений, помимо Радоницы, также на предшествующую ей Красную горку.