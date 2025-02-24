Православные христиане встречают Масленицу

В это время из пищи уже исключаются мясные продукты, но еще разрешается употреблять сыр, яйца, молоко, из-за чего эта седмица в Церкви и называется сырной. В народе в эти дни принято печь блины, также устраиваются веселые гулянья и игры.
«Для церкви Масленица или Сырная неделя — это время, когда мы активно готовимся к наступающему Великому посту. И уже, по сути дела, это время, когда пост частично наступил. То есть, уже есть определенные как пищевые, так и молитвенные, богослужебные ограничения и постовые правила, например, по средам и пятницам в храмах уже читается постовая молитва Ефрема Сирина, которая потом будет читаться весь Великий пост, и полагаются земные поклоны. То есть, сама эта неделя служит тому, чтобы пост наступил как бы не неожиданно, не упал нам как снег на голову, а мы действительно вошли в него плавно», — рассказал ТАСС клирик храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.
Праздничные гуляния и игры, традиционно проводимые в масленичную неделю, по словам отца Максима, связаны с возможностью «нагуляться и надышаться в последнюю неделю перед постом». «Сейчас большинство людей, особенно далеких от церкви, воспринимает это скорее как пищевые ограничения, а для традиционного общества это вообще изменение всей жизни. Закрывались театры, кабаки, например, в России на время Великого поста, и поэтому народ старался как бы напоследок оттянуться», — добавил клирик.
Масленичная неделя завершается Прощеным воскресеньем, в которое принято просить друг у друга прощения за нанесенные обиды. «Понятно, что в последний день, в один день невозможно примириться со всеми — поэтому все эти тещины субботы, и золовкины среды, и всякие посиделки. То есть это время, когда люди призываются к общению друг с другом — конечно, без каких-то особых проявлений, не надо напиваться и наедаться теми же блинами полностью до отвала, но это время посидеть вместе, посетить друг друга, примириться с теми, с кем вы находитесь в ссоре», — добавил протоиерей.