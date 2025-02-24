Православные христиане встречают Масленицу

«Для церкви Масленица или Сырная неделя — это время, когда мы активно готовимся к наступающему Великому посту. И уже, по сути дела, это время, когда пост частично наступил. То есть, уже есть определенные как пищевые, так и молитвенные, богослужебные ограничения и постовые правила, например, по средам и пятницам в храмах уже читается постовая молитва Ефрема Сирина, которая потом будет читаться весь Великий пост, и полагаются земные поклоны. То есть, сама эта неделя служит тому, чтобы пост наступил как бы не неожиданно, не упал нам как снег на голову, а мы действительно вошли в него плавно», — рассказал ТАСС клирик храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.