Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Согласно Новому Завету, после своего воскресения Иисус Христос еще 40 дней присутствовал на земле: являлся своим ученикам, апостолам и наставлял их в вере. Событие Вознесения Господня подробно описывается в Евангелии от Луки и в Деяниях святых апостолов.
На 40-й день Христос вывел учеников из Иерусалима в Вифанию, на Елеонскую гору, и, подняв руки, благословил их, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. Перед этим Спаситель повелел апостолам не покидать Иерусалим, пока они не получат особую духовную силу — дар Святого Духа (это событие православная церковь отмечает в День Святой Троицы, на 50-й день после Пасхи), а затем призвал их идти проповедовать Евангелие по всему миру.
Как рассказал ТАСС клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, на первый взгляд может показаться, что Вознесение было грустным событием, ведь оно означало для апостолов разлуку с Господом, который «как бы покидает их». Перед этим на протяжении всех 40 дней после Пасхи они имели возможность непосредственного общения с воскресшим Спасителем. Однако главный смысл праздника, отметил клирик, содержится в словах Христа, обращенных к апостолам, когда он стал от них возноситься на небо: «Я с вами во все дни до скончания века».
«Он сказал им эту ключевую фразу, которая содержится в евангельском чтении этого дня. И это относится не только к его непосредственным, ближайшим ученикам, но и к нам с вами. Это очень важно, что мы имеем возможность общаться с Господом нашим Иисусом Христом во все дни до скончания века, что у каждого из нас есть доступ к Богу и Отцу через Иисуса Христа — мы всегда можем к нему обратиться и получить от него ответ и помощь. То есть Бог не отделен от нас», — сказал священник.
По его словам, у праздника Вознесения Господня есть и догматический смысл, который заключается в том, что «через Вознесение Господь окончательно соединяет человеческую природу с природой божественной». «Поэтому теперь ничто не отделено от Бога, перед человеком открыта возможность соединения с ним. И прямое следствие этого то, что будет праздноваться в церкви через десять дней — это сошествие Святого Духа на апостолов — праздник Святой Троицы, когда Бог наполнит этот мир своим Святым Духом», — добавил Первозванский.