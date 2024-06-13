Православные христиане отмечают Вознесение Господне

«Он сказал им эту ключевую фразу, которая содержится в евангельском чтении этого дня. И это относится не только к его непосредственным, ближайшим ученикам, но и к нам с вами. Это очень важно, что мы имеем возможность общаться с Господом нашим Иисусом Христом во все дни до скончания века, что у каждого из нас есть доступ к Богу и Отцу через Иисуса Христа — мы всегда можем к нему обратиться и получить от него ответ и помощь. То есть Бог не отделен от нас», — сказал священник.