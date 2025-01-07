Православные христиане отмечают Рождество Христово

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Правитель повелел провести всенародную перепись во всей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести метрики по коленам, племенам и родам.
Потому Дева Мария и праведный Иосиф Обручник, происходившие от рода Давидова, должны были идти в родной город прародителя — Вифлеем. Постоялые дворы в Вифлееме были заняты. И супруги нашли ночлег в пещере для скота. В то время Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Христос. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила в ясли — кормушку для скота.
Первыми, кто узнал о рождении Спасителя, были пастухи. О том им возвестил Ангел. Затем, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Иисусу пришли волхвы с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, мудрецы направились в Иерусалим.
Достигнув города, волхвы поклонились новорожденному Спасителю и принесли ему дары: золото, ладан и смирну.
В православной церкви в последний день перед праздником совершается навечерие Рождества Христова, или Рождественский сочельник. По уставу в этот день положено есть сочиво. Традиционно оно готовится из зерен пшеницы, риса. Кроме того, 6 января у православных существует обычай не есть до первой звезды, напоминающей о Вифлеемской — возвестившей о рождении Иисуса.