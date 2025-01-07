Православные христиане отмечают Рождество Христово

Потому Дева Мария и праведный Иосиф Обручник, происходившие от рода Давидова, должны были идти в родной город прародителя — Вифлеем. Постоялые дворы в Вифлееме были заняты. И супруги нашли ночлег в пещере для скота. В то время Марии наступило время родить. Так, среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Христос. Дева Мария спеленала Богомладенца и положила в ясли — кормушку для скота.