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Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Русская православная церковь в воскресенье отмечает Крещение Господне, это один из 12 главных христианских праздников.

Источник: РИА "Новости"

Праздник Крещения называется также Богоявлением, поскольку при крещении Иоанном Предтечей Господа Иисуса в водах Иордана миру явилась Пресвятая Троица, Бог явил себя миру в троичности лиц, в трех ипостасях — Отца, Сына и Святого Духа. Как описывают это событие евангелисты, с неба на Спасителя снизошел Святой Дух в виде голубя, Бог Отец глаголал с небес: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».

В память о крещении Христа в Иордане в день Богоявления, а также накануне, в Крещенский сочельник, за богослужениями в храмах совершается чин великого освящения воды. Крещенская вода считается святыней. Ее пьют с молитвой натощак и окропляют ею людей и жилища.

Ранее на пресс-конференции в ТАСС председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель Храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков рассказал, что освящение и раздача освященной воды будет производиться во всех московских храмах. При этом он пояснил, что нет никакой разницы между водой, освященной в сам праздник или накануне в сочельник. Также он напомнил, что участие в крещенских купаниях в нетрезвом виде оскверняет воду в купели и является святотатством.

В первые века христианства праздники Рождества и Крещения Господня отмечались в один день и имели одно общее название — Богоявление. Оно вспоминалось в двух смыслах: воплощение Бога как человеческого младенца и богоявление как явление Троицы при крещении Христа в Иордане. Со временем были выделены два отдельных праздника, дни между которыми стали называть святками (святыми днями).

Крещенские купания

В ночь с 18 на 19 января во многих регионах страны проходят традиционные крещенские купания.

Замначальника отдела нормативного правового обеспечения и перспективного развития департамента Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александр Нестеров на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что на территории РФ будет организовано более 2,9 тыс. мест для крещенских купаний. Ожидается, что их посетят свыше 1 млн человек. Во время крещенских купаний обеспечивать безопасность будут более 7 тыс. сотрудников МЧС.