Православные христиане 19 января отмечают Крещение Господне

Ранее на пресс-конференции в ТАСС председатель Информационной комиссии Московской городской епархии, настоятель Храма Сергия Радонежского в Солнцеве отец Александр Волков рассказал, что освящение и раздача освященной воды будет производиться во всех московских храмах. При этом он пояснил, что нет никакой разницы между водой, освященной в сам праздник или накануне в сочельник. Также он напомнил, что участие в крещенских купаниях в нетрезвом виде оскверняет воду в купели и является святотатством.